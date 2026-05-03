Кривдник українця відібрав два титули у зіркового суперника: відео потужного нокауту в Лас-Вегасі

Дебют у новій вазі

Для 29-річного американця Бенавідеса (32-0, 26 КО) цей поєдинок став дебютним у важкому дивізіоні. Проте різниця в габаритах на користь його суперника – мексиканця Раміреса (48-2, 30 KO) не стала проблемою. Девід із перших хвилин продемонстрував вищу швидкість та точність ударів.

Хід поєдинку розвивався стрімко:

4-й раунд: Бенавідес відправив 34-річного мексиканця в перший у його кар'єрі нокдаун.

6-й раунд: Рамірес, намагаючись відігратися, пішов в агресивну атаку, але нарвався на потужну серію ударів американця. Мексиканець змушений був опуститися на коліно та відмовився продовжувати бій, що зафіксувало перемогу Бенавідеса технічним нокаутом.

За статистикою ударів перевага нового чемпіона була приголомшливою: 151 точне влучання у Бенавідеса проти лише 89 у Раміреса. Особливо відчутною була різниця в силових ударах – 137 на користь американця проти 64 у мексиканця.

Історичне досягнення та виклик "Канело"

Завдяки цьому тріумфу Бенавідес став чемпіоном світу вже у третій для себе ваговій категорії. Раніше він володів титулами у другій середній та напівважкій вазі.

Зазначимо, що американець у червні 2024 року завдав другої поразки в кар'єрі українцю Олександру Гвоздику в поєдинку за титул чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Одразу після завершення бою Девід звернувся до вболівальників та викликав на поєдинок легендарного Сауля "Канело" Альвареса.

"Я хочу дати фанатам те, що вони хочуть бачити. Ви хочете бій Канело проти Бенавідеса? Ми не можемо залишити цей поєдинок нездійсненим", - заявив новий володар поясів WBA та WBO.