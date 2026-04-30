Дуа Ліпа або ніяк: саудівський інвестор висунув дивну умову для мегафайту Ф'юрі – Джошуа

Боксерські залаштунки знову сколихнула гучна заява головного інвестора сучасного боксу Туркі Аль аш-Шейха. Попри шлейф зірваних івентів через передчасні анонси, бос Riyadh Season офіційно оголосив про довгоочікуване протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Проте зустріч двох британців на батьківщині опинилася під питанням через вельми специфічну вимогу саудівського шейха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ifl TV .

Анонс без дати

Суперінвестор продовжує ігнорувати минулі помилки, анонсуючи поєдинки до того, як підписано всі папери. Цього разу він оголосив про бій Ф'юрі – Джошуа, попри відсутність конкретної локації та той факт, що Ентоні спочатку має перемогти албанця Крістіана Пренгу.

Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен вже встиг підігріти інтерес, заявивши, що мегафайт може відбутися вже у жовтні 2026 року. Головним претендентом на проведення зустрічі він називає лондонський стадіон "Вемблі", проте останнє слово залишається за саудитами.

Turki Alalshikh has reportedly told Netflix that Fury vs Joshua will ONLY take place in London if singer Dua Lipa performs at the fight



Who knew that Turki Alalshikh was a big Dua Lipa fan ey!… pic.twitter.com/GCZkrXxS3W — IFL TV (@IFLTV) April 28, 2026

До чого тут Дуа Ліпа

Найбільш резонансною деталлю стала умова Аль аш-Шейха щодо проведення бою в Англії. За даними інсайдерів, інвестор згоден перенести подію з Ер-Ріяда до Лондона лише в тому разі, якщо на розігріві перед боєм виступить поп-зірка Дуа Ліпа.

Чому саме британська співачка стала ключовим елементом у переговорах про один з найбільших боксерських поєдинків року – залишається загадкою. Водночас відомо, що трансляцію грандіозного шоу вже викупив стрімінговий гігант Netflix, що обіцяє небачений раніше масштаб медійної підтримки.