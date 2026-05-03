Усик змінює курс: як саудівські гроші вплинуть на фінальні плани чемпіона

Майбутні плани Олександра Усика в надважкій вазі стали об'єктом нових гучних чуток. Попри те, що раніше українець чітко окреслив список суперників перед виходом на пенсію , у гру вступають впливові гравці зі світу боксу. На кону – захист одного з найпрестижніших титулів та можливість провести мегафайт на новій локації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інсайд відомого журналіста Майка Коппінджера .

Зустріч, що вирішить усе

За інформацією джерел, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх має намір провести особисту зустріч із Олександром Усиком. Головною темою розмови стане організація поєдинку за титул чемпіона світу за версією журналу The Ring проти непереможеного німця Агіта Кабаєла.

Цей бій планують провести наприкінці 2026 року, а місцем проведення розглядають Німеччину. Такий крок може відтермінувати інші анонсовані раніше протистояння українця, зокрема потенційне завершення трилогії з Тайсоном Ф'юрі.

Turki Alalshikh plans to sit down with Oleksandr Usyk to discuss a Ring Magazine heavyweight title fight against Agit Kabayel later this year in Germany if Usyk defeats Rico Verhoeven on May 23 at the Pyramids of Giza, The Ring’s @MikeCoppinger has learned. pic.twitter.com/etrhMhSRVi — Ring Magazine (@ringmagazine) May 3, 2026

Головна умова для переговорів

Попри високий інтерес інвесторів, проведення бою в Німеччині поки що залишається лише планом на папері. Весь сценарій залежить від одного фактора – успішного виступу Усика у найближчому поєдинку.

Олександр має здолати зірку кікбоксингу Ріко Верховена у мегафайті, який запланований на 23 травня в Єгипті. Лише у разі перемоги над "Королем кікбоксингу" Туркі Аль аш-Шейх та команда Усика зможуть перейти до фіналізації контракту з Кабаєлом.

Чому цей бій став актуальним

Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) наразі є обов'язковим претендентом на титул WBC. Раніше Усик скептично ставився до зустрічі з німцем, віддаючи перевагу більш медійним іменам. Проте фінансові перспективи поєдинку в Європі можуть зробити цей варіант пріоритетним для завершення сезону 2026 року.

Корективи в плани Усика може внести й вже анонсований бій Ф'юрі проти іншого британця – Ентоні Джошуа, який запланований на четвертий квартал поточного року.