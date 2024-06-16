Гвоздик програв бій Бенавідесу за тимчасовий титул WBC
У ніч на 16 червня колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) провів бій проти американця Девіда Бенавідеса (28-0, 24, КО). Одноголосним рішенням суддів український боксер програв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xsport.
Бій проходив на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стояв тимчасовий титул WBC у лайт-хевівейті.
У ході поєдинку Девід Бенавідес виявився фаворитом. Американський боксер володів перевагою і переміг у 12-раундовому поєдинку одноголосним рішенням за очками.
Рахунок суддівських записок: 116–112, 117–111 119–109 на користь Девіда Бенавідеса.
Для Олександра Гвоздика це друга поразка у кар'єрі. У жовтні 2019 року він програв об'єднавчий бій проти Артура Бетербієва.
До цього після повернення в бокс у 2023 році Гвоздик виграв три поєдинки. У крайньому бою він нокаутував Ісака Родрігеса.
Бенавідес же в останньому бою достроково переміг Деметріуса Андраде, а потім вирішив піднятися в напівважкий дивізіон.
Раніше РБК-Україна нагадало про найяскравіші нокаути Олександра Гвоздика в кар'єрі.
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