Обидчик украинца отобрал два титула у звездного соперника: видео мощного нокаута в Лас-Вегасе

Дебют в новом весе

Для 29-летнего американца Бенавидеса (32-0, 26 КО) этот поединок стал дебютным в тяжелом дивизионе. Однако разница в габаритах в пользу его соперника - мексиканца Рамиреса (48-2, 30 KO) не стала проблемой. Дэвид с первых минут продемонстрировал более высокую скорость и точность ударов.

Ход поединка развивался стремительно:

4-й раунд: Бенавидес отправил 34-летнего мексиканца в первый в его карьере нокдаун.

6-й раунд: Рамирес, пытаясь отыграться, пошел в агрессивную атаку, но нарвался на мощную серию ударов американца. Мексиканец вынужден был опуститься на колено и отказался продолжать бой, что зафиксировало победу Бенавидеса техническим нокаутом.

По статистике ударов преимущество нового чемпиона было ошеломляющим: 151 точное попадание у Бенавидеса против лишь 89 у Рамиреса. Особенно ощутимой была разница в силовых ударах - 137 в пользу американца против 64 у мексиканца.

Историческое достижение и вызов "Канело"

Благодаря этому триумфу Бенавидес стал чемпионом мира уже в третьей для себя весовой категории. Ранее он владел титулами во втором среднем и полутяжелом весе.

Отметим, что американец в июне 2024 года нанес второе поражение в карьере украинцу Александру Гвоздику в поединке за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Сразу после завершения боя Дэвид обратился к болельщикам и вызвал на поединок легендарного Сауля "Канело" Альвареса.

"Я хочу дать фанатам то, что они хотят видеть. Вы хотите бой Канело против Бенавидеса? Мы не можем оставить этот поединок неосуществленным", - заявил новый обладатель поясов WBA и WBO.