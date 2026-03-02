ua en ru
"Кричала" про Україну: як виглядала форма паралімпійців, яку заборонили на Іграх-2026 (фото)

Понеділок 02 березня 2026 20:20
"Кричала" про Україну: як виглядала форма паралімпійців, яку заборонили на Іграх-2026 (фото) Збірна України зіткнулася зі скандалом ще до старту Паралімпіади (фото: paralympic.org.ua)
Автор: Андрій Костенко

У мережі з'явилися зображення парадного екіпірування національної збірної України для зимової Паралімпіади-2026, яке заблокував Міжнародний паралімпійський комітет (МПК). Дизайн форми містив чіткий меседж про територіальну цілісність держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також: Це остаточно: росіяни виступлять під своїм прапором на Іграх-2026, попри жорсткий опір

Мапа, яку злякалися в МПК

Національний паралімпійський комітет (НПК) України оприлюднив світлини форми, яка мала стати офіційним вбранням атлетів на Іграх-2026. Головним акцентом дизайну була мапа України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з усіма тимчасово окупованими територіями.

За словами президента НПК Валерія Сушкевича, форма створювалася як маніфест незламності та нагадування світу про боротьбу України.

"Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", - наголосив Сушкевич.

&quot;Кричала&quot; про Україну: як виглядала форма паралімпійців, яку заборонили на Іграх-2026 (фото)

Заборонена форма збірної України (фото: НПК України)

Чому форму заблокували

МПК визнав такий дизайн "політичним", що суперечить чинним правилам нейтралітету на великих спортивних форумах. Попри аргументи української сторони, міжнародні чиновники залишилися непохитними: вихід атлетів у цьому екіпіруванні міг призвести до недопуску команди до змагань.

Через це українській делегації довелося в екстреному порядку розробляти та виготовляти новий варіант одягу, який терміново доставляли до Італії.

Паралімпіада-2026: що відомо

Зимові Паралімпійські ігри пройдуть в італійських Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Турнір розпочнеться 6 березня і триватиме до 15 березня.

Українська збірна традиційно входить до числа найсильніших команд у зимових видах спорту, зокрема у біатлоні та лижних гонках. Нашу країну на Іграх представлятимуть 35 спортсменів: 25 безпосередніх учасників та 10 спортсменів-гайдів (лідерів). Це найбільше представництво в історії національного паралімпійського руху.

Бойкот церемонії відкриття

Українська делегація офіційно відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор. Причиною став гучний скандал навколо рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами та з державними гімнами.

Україна також висунула вимогу не використовувати український прапор під час урочистостей на стадіоні, щоб не стояти в одному ряду з символікою країн-агресорів.

До бойкоту церемонії відкриття вже приєдналися Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Нідерланди та Канада.

Раніше ми повідомляли, що в Україні не транслюватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білорусі.

