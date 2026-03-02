"Кричала" об Украине: как выглядела форма паралимпийцев, которую запретили на Играх-2026 (фото)

В сети появились изображения парадной экипировки национальной сборной Украины для зимней Паралимпиады-2026, которое заблокировал Международный паралимпийский комитет (МПК). Дизайн формы содержал четкий месседж о территориальной целостности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт" .

Карта, которую испугались в МПК

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины обнародовал фотографии формы, которая должна была стать официальным нарядом атлетов на Играх-2026. Главным акцентом дизайна была карта Украины в ее международно признанных границах, включая все временно оккупированные территории.

По словам президента НПК Валерия Сушкевича, форма создавалась как манифест несокрушимости и напоминание миру о борьбе Украины.

"Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентировано "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", - подчеркнул Сушкевич.

Запрещенная форма сборной Украины (фото: НПК Украины)

Почему форму заблокировали

МПК признал такой дизайн "политическим", что противоречит действующим правилам нейтралитета на крупных спортивных форумах. Несмотря на аргументы украинской стороны, международные чиновники остались непреклонными: выход атлетов в этой экипировке мог привести к недопуску команды к соревнованиям.

Поэтому украинской делегации пришлось в экстренном порядке разрабатывать и изготавливать новый вариант одежды, который срочно доставляли в Италию.

Паралимпиада-2026: что известно

Зимние Паралимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Турнир начнется 6 марта и продлится до 15 марта.

Украинская сборная традиционно входит в число сильнейших команд в зимних видах спорта, в частности в биатлоне и лыжных гонках. Нашу страну на Играх будут представлять 35 спортсменов: 25 непосредственных участников и 10 спортсменов-гайдов (лидеров). Это самое большое представительство в истории национального паралимпийского движения.

Бойкот церемонии открытия

Украинская делегация официально отказалась от участия в церемонии открытия Игр. Причиной стал громкий скандал вокруг решения Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами и с государственными гимнами.

Украина также потребовала не использовать украинский флаг во время торжеств на стадионе, чтобы не стоять в одном ряду с символикой стран-агрессоров.

К бойкоту церемонии открытия уже присоединились Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды и Канада.