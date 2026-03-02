ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Кричала" об Украине: как выглядела форма паралимпийцев, которую запретили на Играх-2026 (фото)

Понедельник 02 марта 2026 20:20
UA EN RU
"Кричала" об Украине: как выглядела форма паралимпийцев, которую запретили на Играх-2026 (фото) Сборная Украины столкнулась со скандалом еще до старта Паралимпиады (фото: paralympic.org.ua)
Автор: Андрей Костенко

В сети появились изображения парадной экипировки национальной сборной Украины для зимней Паралимпиады-2026, которое заблокировал Международный паралимпийский комитет (МПК). Дизайн формы содержал четкий месседж о территориальной целостности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также: Это окончательно: россияне выступят под своим флагом на Играх-2026, несмотря на жесткое сопротивление

Карта, которую испугались в МПК

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины обнародовал фотографии формы, которая должна была стать официальным нарядом атлетов на Играх-2026. Главным акцентом дизайна была карта Украины в ее международно признанных границах, включая все временно оккупированные территории.

По словам президента НПК Валерия Сушкевича, форма создавалась как манифест несокрушимости и напоминание миру о борьбе Украины.

"Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентировано "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", - подчеркнул Сушкевич.

&quot;Кричала&quot; об Украине: как выглядела форма паралимпийцев, которую запретили на Играх-2026 (фото)

Запрещенная форма сборной Украины (фото: НПК Украины)

Почему форму заблокировали

МПК признал такой дизайн "политическим", что противоречит действующим правилам нейтралитета на крупных спортивных форумах. Несмотря на аргументы украинской стороны, международные чиновники остались непреклонными: выход атлетов в этой экипировке мог привести к недопуску команды к соревнованиям.

Поэтому украинской делегации пришлось в экстренном порядке разрабатывать и изготавливать новый вариант одежды, который срочно доставляли в Италию.

Паралимпиада-2026: что известно

Зимние Паралимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Турнир начнется 6 марта и продлится до 15 марта.

Украинская сборная традиционно входит в число сильнейших команд в зимних видах спорта, в частности в биатлоне и лыжных гонках. Нашу страну на Играх будут представлять 35 спортсменов: 25 непосредственных участников и 10 спортсменов-гайдов (лидеров). Это самое большое представительство в истории национального паралимпийского движения.

Бойкот церемонии открытия

Украинская делегация официально отказалась от участия в церемонии открытия Игр. Причиной стал громкий скандал вокруг решения Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами и с государственными гимнами.

Украина также потребовала не использовать украинский флаг во время торжеств на стадионе, чтобы не стоять в одном ряду с символикой стран-агрессоров.

К бойкоту церемонии открытия уже присоединились Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды и Канада.

Ранее мы сообщали, что в Украине не будут транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены Сборная Украины Валерий Сушкевич
Новости
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой