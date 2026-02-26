Найбільше в історії: скільки спортсменів відправить Україна на Паралімпіаду-2026

Збірна України сформувала остаточну заявку на зимові Паралімпійські ігри-2026. Цьогорічне представництво "синьо-жовтих" стане найбільшим в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту .

Історичний рекорд

XIV зимові Паралімпійські ігри пройдуть з 6 по 15 березня в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Україну на них представлятимуть 35 спортсменів: 25 безпосередніх учасників та 10 спортсменів-гайдів (лідерів).

Показник у 25 здобутих ліцензій став абсолютним рекордом для української зимової паралімпійської команди. Для порівняння, на попередній Паралімпіаді-2022 у Пекіні змагалися 20 атлетів та 9 спортсменів-гайдів.

Хто у складі

Українці виступлять у чотирьох видах спорту:

Парабіатлон

Паралижні перегони

Парагірськолижний спорт

Парасноубординг

Склад збірної України на Паралімпіаду-2026:

Паралижні перегони та парабіатлон (спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафим Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук.

Паралижні перегони та парабіатлон (спортсмени з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-гайди: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна.

Парагірськолижний спорт: Максим Гелюта.

Парасноубординг: Владислав Хільченко.

На своїх п'ятих у кар’єрі Паралімпіадах виступлять мультимедалісти Ігор: Олександра Кононова, Григорій Вовчинський та Оксана Шишкова.

На Паралімпійських іграх у Пекіні-2022 "синьо-жовта" команда здобула рекордні 29 медалей та посіла друге місце у медальному заліку.

Бойкот церемонії відкриття

Українська делегація офіційно відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор. Причиною став гучний скандал навколо рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами та з державними гімнами.

Україна також висунула вимогу не використовувати український прапор під час урочистостей на стадіоні, щоб не стояти в одному ряду з символікою країн-агресорів.

До бойкоту церемонії відкриття вже приєдналися Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Естонія та Нідерланди. Також урочистий захід бойкотуватимуть спортивний комісар ЄС Гленн Мікаллеф та низка європейських посадовців з різних країн.

Також уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами.