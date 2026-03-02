Скандал на Паралімпіаді: Україні заборонили форму з мапою держави у кордонах 1991 року

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) наклав заборону на парадну форму української збірної для зимових Ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича агентству "Укрінформ".

У чому суть заборони

За словами Сушкевича, українська сторона підготувала символічну форму, над якою працював відомий дизайнер Віктор Анісімов. Ключовим елементом дизайну була мапа цілісної України, яка мала нагадати світові про непорушність кордонів держави.

Однак у МПК виступили категорично проти такого вбрання.

"Міжнародний паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!". Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Вона була дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна у світі з усіма своїми територіями без окупації", - розповів Сушкевич.

Він також додав, що в міжнародних структурах спостерігається "нова хвиля лояльності" до представників країни-агресора, через що українським атлетам стає дедалі важче заявляти про свою позицію.

Термінова заміна екіпірування

Через жорстку позицію МПК українцям довелося в екстреному порядку виготовляти новий варіант форми. Комплекти екіпірування доставляли автобусом до Італії, де вже перебуває національна команда.

"Ми ледве встигли виготовити нову форму. Могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили", - констатував Сушкевич.

Паралімпіада-2026: що відомо

Зимові Паралімпійські ігри пройдуть в італійських Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Турнір розпочнеться 6 березня і триватиме до 15 березня.

Українська збірна традиційно входить до числа найсильніших команд у зимових видах спорту, зокрема у біатлоні та лижних гонках. Нашу країну на Іграх представлятимуть 35 спортсменів: 25 безпосередніх учасників та 10 спортсменів-гайдів (лідерів). Це найбільше представництво в історії національного паралімпійського руху.

Бойкот церемонії відкриття

Українська делегація офіційно відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор. Причиною став гучний скандал навколо рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами та з державними гімнами.

Україна також висунула вимогу не використовувати український прапор під час урочистостей на стадіоні, щоб не стояти в одному ряду з символікою країн-агресорів.

До бойкоту церемонії відкриття вже приєдналися Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Нідерланди та Канада.