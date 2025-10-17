ua en ru
Український клуб вперше в історії здобув перемогу на Континентальному кубку: гучний дебют

П'ятниця 17 жовтня 2025 17:58
UA EN RU
Український клуб вперше в історії здобув перемогу на Континентальному кубку: гучний дебют ХК "Кременчук" (фото: facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Катерина Урсатій

Хокейний клуб "Кременчук" з перемоги розпочав виступи у стартовому раунді Континентального кубка. Український чемпіон здолав угорську "Академію Будапешт" у напруженому матчі групи B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

"Кременчук" переміг у дебюті єврокубка

Чинний чемпіон України розпочав боротьбу за трофей Континентального кубка з перемоги над суперником з Угорщини. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь команди з Полтавщини.

Першими забили угорці: Антонін Хонейсек відкрив рахунок у середині стартового періоду.

Проте на початку другої 20-хвилинки Владислав Брага відновив рівновагу, а у заключному періоді В’ячеслав Андрущенко та Михайло Геворкян вивели "Кременчук" уперед. Попри другу шайбу Хонейсека, команда з України втримала перевагу й здобула три очки.

Перший крок до історичного успіху

Ця перемога стала першою для "Кременчука" в історії виступів у Континентальному кубку. Раніше український клуб грав у турнірі в сезонах 2015/16 та 2022/23, однак не здобував жодного очка.

Після першого туру "Кременчук" очолив групу B, де також змагаються сербська "Црвена Звезда" та румунський "Георгені", який приймає матчі цього етапу.

Таблиця групи B після першого туру

  1. "Кременчук" (Україна) - 3 очки (1 матч), 3:2
  2. "Црвена Звезда" (Сербія) - 0 очок (0 матчів)
  3. "Георгені" (Румунія) - 0 очок (0 матчів)
  4. "Академія Будапешт" (Угорщина) - 0 очок (1 матч), 2:3

Наступні матчі "Кременчука"

  • 18 жовтня, 15:00: "Црвена Звезда" (Сербія) - "Кременчук"
  • 19 жовтня, 15:00: "Георгені" (Румунія) - "Кременчук"

"Кременчук" потрапив до Континентального кубка завдяки перемозі в чемпіонаті України 2024/25, здолавши у фіналі плейоф київський клуб "Кепіталз". Це другий титул в історії команди.

У минулому сезоні в Континентальному кубку грав столичний "Сокіл": він програв усі три матчі групового етапу.

Раніше ми повідомляли, що віце-чемпіон України з хокею гратиме в іноземній першості.

Також читайте, як "Флорида" продовжила "канадське прокляття" в Кубку Стенлі.

