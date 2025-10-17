Український клуб вперше в історії здобув перемогу на Континентальному кубку: гучний дебют
Хокейний клуб "Кременчук" з перемоги розпочав виступи у стартовому раунді Континентального кубка. Український чемпіон здолав угорську "Академію Будапешт" у напруженому матчі групи B.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
"Кременчук" переміг у дебюті єврокубка
Чинний чемпіон України розпочав боротьбу за трофей Континентального кубка з перемоги над суперником з Угорщини. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь команди з Полтавщини.
Першими забили угорці: Антонін Хонейсек відкрив рахунок у середині стартового періоду.
Проте на початку другої 20-хвилинки Владислав Брага відновив рівновагу, а у заключному періоді В’ячеслав Андрущенко та Михайло Геворкян вивели "Кременчук" уперед. Попри другу шайбу Хонейсека, команда з України втримала перевагу й здобула три очки.
Перший крок до історичного успіху
Ця перемога стала першою для "Кременчука" в історії виступів у Континентальному кубку. Раніше український клуб грав у турнірі в сезонах 2015/16 та 2022/23, однак не здобував жодного очка.
Після першого туру "Кременчук" очолив групу B, де також змагаються сербська "Црвена Звезда" та румунський "Георгені", який приймає матчі цього етапу.
Таблиця групи B після першого туру
- "Кременчук" (Україна) - 3 очки (1 матч), 3:2
- "Црвена Звезда" (Сербія) - 0 очок (0 матчів)
- "Георгені" (Румунія) - 0 очок (0 матчів)
- "Академія Будапешт" (Угорщина) - 0 очок (1 матч), 2:3
Наступні матчі "Кременчука"
- 18 жовтня, 15:00: "Црвена Звезда" (Сербія) - "Кременчук"
- 19 жовтня, 15:00: "Георгені" (Румунія) - "Кременчук"
"Кременчук" потрапив до Континентального кубка завдяки перемозі в чемпіонаті України 2024/25, здолавши у фіналі плейоф київський клуб "Кепіталз". Це другий титул в історії команди.
У минулому сезоні в Континентальному кубку грав столичний "Сокіл": він програв усі три матчі групового етапу.
