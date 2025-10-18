ua en ru
Чемпіон України розтрощив суперника та вийшов у лідери в хокейному Континентальному кубку

Субота 18 жовтня 2025 18:42
UA EN RU
Чемпіон України розтрощив суперника та вийшов у лідери в хокейному Континентальному кубку Фото: "Кременчук" здобув впевнену перемогу (ХК "Кременчук")
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон України з хокею – "Кременчук" здобув другу перемогу поспіль в розіграші Континентального кубка. Наша команда розгромила сербську "Црвену Звезду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Хокей. Континентальний кубок, 1-й раунд, 2-й тур

"Кременчук" (Україна) – "Црвена Звезда" (Сербія) – 12:0

Шайби: Брага, Середницький – по 3, Попережай, Лялька – по 2, Абаджян, Панков

Перед грою

У першому турі чемпіони України здолали угорську "Академію Будапешт" (3:2). А в іншому матчі групи господарі турніру – румунський клуб "Георгені" розгромно переміг "Црвену Звезду" (13:0).

Таким чином український клуб посідав у таблиці друге місце, поступаючись румунам за різницею шайб. Стало також очевидним, що 12-разовий чемпіон Сербії виглядає у квартеті явним аутсайдером.

Як пройшов матч

У грі з "Црвеною Звездою" українці відкрили рахунок уже на п'ятій хвилині, а до кінця першого періоду зробили рахунок 4:0.

У кожному наступному періоді хокеїсти "Кременчука" знову закидали по чотири шайби, тож остаточний результат – 12:0 на їхню користь.

У поєдинку зафіксовані два хет-трики: вони на рахунку Владислава Браги та Богдана Середницького. А Дмитро Попережай та Віталій Лялька оформили дублі.

Турнірна ситуація

Після двох перемог "Кременчук" очолив групу B із шістьма очками (різниця шайб — 15:2).

Румунський "Георгені" має три очки після однієї гри та сьогодні зустрінеться з "Академією Будапешт".

Якщо господарі не втратять очки, доля першого місця та єдиної путівки до наступного раунду визначиться в очному протистоянні "Георгені" – "Кременчук". Воно відбудеться в неділю, 19 жовтня та розпочнеться о 19:00.

Раніше ми писали, що хокейна збірна України візьме участь у новому турнірі – Кубку європейських націй.

Також повідомили, що віце-чемпіон України з хокею гратиме в іноземній першості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хокей Кременчук
