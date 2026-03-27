"Кради якомога більше реквізиту". Том Фелтон звернувся до нового Драко Малфоя

Що сказав Том Фелтон про нового Драком Малфоя

Він підтвердив, що зв'язувався з 14-річним колегою. Для нього було важливим висловити підтримку, адже він і сам розпочинав цей шлях у 13 років і добре пам'ятає, яким непростим може бути досвід у такому масштабному проєкті.

"Я вже передав повідомлення. Це зовсім не так, як коли ми створювали те, чого не існувало. Нині це має велике значення", - зауважив Фелтон.

На його думку, нове покоління має пройти власний шлях. Водночас він дав зрозуміти актору та його батькам, що за необхідності готовий допомогти.

"Останнє, що я можу зробити, - це сказати: "Ось мій номер телефону. Ось моя адреса - як для нього, так і для його батьків, а також для всіх інших, хто там є", - поділився Том.

Локс Пратт в ролі Драко (скриншот)

Втім, без жартівливих настанов не обійшлося. Актор порадив юному колезі максимально насолоджуватися процесом зйомок і запастися реквізитом на майбутнє.

"Я не можу дати тобі пораду. Це твій шлях. Насолоджуйся ним на повну. Роби якомога більше фотографій. Кради якомога більше реквізиту. Він коштуватиме цілий статок", - з гумором сказав актор.

Крім того, Фелтон висловив готовність підставити плече.

"Але якщо тобі знадобиться слово підтримки або ти захочеш щось запитати - я завжди поруч. Тож я з радістю трохи відступлю вбік", - поділився він.



Том не єдиний, хто підтримав юних акторів. Те саме зробили Деніел Редкліфф та Руперт Ґрінт. Вони написали своїм наступникам листи з теплими побажаннями.

Що відомо про серіал Гаррі Поттер

HBO вже презентували трейлер до нового проєкту, в якому можна вперше поглянути на нових Гаррі, Рона та Герміону. Прем'єра серіалу відбудеться на Різдво вже цього року.

Кожен сезон охоплюватиме одну книгу. Творці обіцяють детально розкрити світ, створений Джоан Роулінг.

Втім, наразі думки глядачів розділилися. Деякі негативно оцінили трейлер через "похмурий візуальний стиль".

Також критикам не зайшов новий Снейп, якого втілює Паапа Ессієду. Зокрема в мережі назвали недоречним наряд героя.

До виходу трейлера актор також скаржився на погрози, які почалися після новин про його призначення на роль.

Нагадаємо, головне тріо в серіалі зіграє Домінік Маклафлін (Гаррі), Алістер Стаут (Рон) та Арабелла Стентон (Герміона).

Дамблдора втілює Джон Літґоу, Мінерву Макґонеґел - Джанет МакТір, а Рубеуса Геґріда - Нік Фрост.