Джоан Роулінг відреагувала на перший тизер серіалу про Гаррі Поттера від HBO: що вона сказала

Перший тизер серіалу про Гаррі Поттера від HBO викликав неоднозначну реакцію серед фанатів, однак сама авторка серії книг про хлопчика-чарівника Джоан Роулінг залишилася у захваті від побаченого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис британської письменниці у соцмережі X.

Так, у четвер авторка "поттеріани" публічно поділилася враженнями від першого тизер-трейлера майбутнього серіалу, створеного за її фентезійними романами.

"Це буде неймовірно!" - написала Роулінг.

"Я так цим щаслива" - додала письменниця.

Ці дописи з’явилися як відповідь на повідомлення фаната, який високо оцінив перший погляд на проєкт і написав, що тизер "виглядає неймовірно чудово".

Реакція Джоан Роулінг на тизер нового серіалу про Гаррі Поттера (скріншот)

Водночас далеко не всі шанувальники поділили це захоплення.

Частина аудиторії розкритикувала тизер за похмурий візуальний стиль, недостатню, на їхню думку, магічність і відсутність тієї атмосфери, яка асоціювалася з фільмами про Гаррі Поттера, що виходили з 2001 по 2011 рік.

"Незважаючи на те, що це фентезійний серіал, заснований на дитячих романах PG, ніщо в цьому трейлері (колірна корекція, відсутність справжньої магії, відсутність примх, дизайн сценографії тощо) не вказує на те, що це щось, що орієнтоване на дітей", - написав один користувач на X.

"З іншого боку, він ідеально підходить для інфантилізованих дорослих" - додав користувач.

Окрема хвиля дискусій виникла навколо кастингу. Зокрема, частина коментаторів згадала призначення Паапи Ессієду на роль Северуса Снейпа.

Раніше актор зізнавався, що після новин про участь у проєкті отримував расистські погрози смертю.

Паапа Ессієду (фото: Getty Images)

"Новий серіал про Гаррі Поттера справді вражає мене", - написав хтось.

"Лівим не сподобається через JKR, правим не сподобається, бо JKR переробив купу персонажів, щоб спробувати себе "розбудити", а сучасним дітям не сподобається, бо це буквально чортова міленіальська мотлох" - додав користувач.

Не вщухає й критика на адресу самої Роулінг через її антитрансгендерні погляди.

Через це частина аудиторії закликає не відокремлювати творчість авторки від її публічної позиції.

"Ви не можете "відокремити мистецтво від художника" у Гаррі Поттері. Дж. К. Роулінг безпосередньо фінансувала шкідливе законодавство для транс-спільноти та безпосередньо завдала шкоди трансгендерним людям. Вона використовує для цього гроші, які заробляє на Гаррі Поттері", - написав інший користувач.

Що відомо про новий серіал про Гаррі Поттера

Зйомки серіалу про Гаррі Поттера стартували у Великій Британії минулого літа, а прем’єру заплановано на Різдво.

Головну роль виконує Домінік Маклафлін. Також у проєкті знімаються Алістер Стаут у ролі Рона Візлі, Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер, Джон Літґоу в ролі Албуса Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макґонеґел і Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда.

Сценаристкою та виконавчою продюсеркою серіалу стала Франческа Гардінер.

Марк Майлод також виступає виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів. Проєкт створюють HBO, Brontë Film and TV та Warner Bros. Television.

Серед виконавчих продюсерів також - Дж. К. Роулінг, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс і Девід Хейман. Композитором серіалу став Ганс Ціммер.