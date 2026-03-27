"Кради как можно больше реквизита". Том Фелтон обратился к новому Драко Малфою

Что сказал Том Фелтон о новом Драком Малфое

Он подтвердил, что связывался с 14-летним коллегой. Для него было важным выразить поддержку, ведь он и сам начинал этот путь в 13 лет и хорошо помнит, каким непростым может быть опыт в таком масштабном проекте.

"Я уже передал сообщение. Это совсем не так, как когда мы создавали то, чего не существовало. Сейчас это имеет большое значение", - отметил Фелтон.

По его мнению, новое поколение должно пройти собственный путь. В то же время он дал понять актеру и его родителям, что при необходимости готов помочь.

"Последнее, что я могу сделать, - это сказать: "Вот мой номер телефона. Вот мой адрес - как для него, так и для его родителей, а также для всех остальных, кто там есть", - поделился Том.

Локс Пратт в роли Драко (скриншот)

Впрочем, без шутливых наставлений не обошлось. Актер посоветовал юному коллеге максимально наслаждаться процессом съемок и запастись реквизитом на будущее.

"Я не могу дать тебе совет. Это твой путь. Наслаждайся им на полную. Делай как можно больше фотографий. Кради как можно больше реквизита. Он будет стоить целое состояние", - с юмором сказал актер.

В то же время Фелтон выразил готовность и подставить плечо.

"Но если тебе понадобится слово поддержки или ты захочешь что-то спросить - я всегда рядом. Так что я с радостью немного отступлю в сторону", - поделился он.



Том не единственный, кто поддержал юных актеров. То же самое сделали Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт. Они написали своим преемникам письма с теплыми пожеланиями.

Что известно о сериале Гарри Поттер

HBO уже презентовали трейлер к новому проекту, в котором можно впервые взглянуть на новых Гарри, Рона и Гермиону. Премьера сериала состоится на Рождество уже в этом году.

Каждый сезон будет охватывать одну книгу. Создатели обещают детально раскрыть мир, созданный Джоан Роулинг.

Впрочем, пока мнения зрителей разделились. Некоторые негативно оценили трейлер из-за "мрачного визуального стиля".

Также критикам не зашел новый Снейп, которого воплощает Паапа Эссиеду. В частности в сети назвали неуместным наряд героя.

До выхода трейлера актер также жаловался на угрозы, которые начались после новостей о его назначении на роль.

Напомним, главное трио в сериале сыграет Доминик Маклафлин (Гарри), Алистер Стаут (Рон) и Арабелла Стэнтон (Гермиона).

Дамблдора воплощает Джон Литгоу, Минерву Макгонегел - Джанет МакТир, а Рубеуса Хагрида - Ник Фрост.