Конфлікт між Джоан Роулінг та Еммою Вотсон вибухнув з новою силою: що стало причиною

Давня суперечка між авторкою "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг та виконавицею ролі Герміони Еммою Вотсон знову вийшла у публічний простір і перетворилася на справжній скандал.

Спроба примирення з боку Емми Вотсон

У розмові в подкасті Джея Шетті Emma Watson зізналася, що попри розбіжності у поглядах, вона досі цінує свій досвід співпраці з письменницею.

"Я ніколи не повірю, що одне заперечує інше. Я можу зберігати і плекати свій досвід із цією людиною, навіть якщо ми по-різному дивимося на речі. Моє найглибше бажання - щоб ті, хто не погоджується зі мною, все ж любили мене, і щоб я могла любити їх", - пояснила акторка у подкасті.

Вотсон наголосила, що відкрита до діалогу з Роулінг і "повністю вірить" у можливість порозуміння.

Жорстка реакція Джоан Роулінг

Втім, спроба "простягнути оливкову гілку" не мала успіху. Спершу письменниця виклала пародійне відео, яке висміювало інтерв’ю акторки, а згодом опублікувала довгий допис на X.

"Емма має повне право не погоджуватися зі мною, але я маю таке ж право, і я нарешті вирішила ним скористатися", - написала вона.

Джоан назвала Вотсон "неосвіченою", підкресливши, що акторка "ніколи не знала, що означає потребувати окремі простори для жінок", як-от притулки чи лікарні.

Крім того, Роулінг згадала, що після церемонії BAFTA-2022, коли Вотсон публічно заявила, що "тут за всіх відьом" (натяк на трансгендерних жінок), акторка приватно надіслала їй вибачення.

"Емма публічно підлила масла у вогонь, а потім вважала, що один рядок співчуття в записці зможе переконати мене в її доброті", - зауважила авторка.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Передісторія конфлікту

Суперечка між ними бере початок у 2020 році, коли Роулінг почала відкрито критикувати ідеологію гендерної ідентичності.

Вотсон тоді заявила, що підтримує трансгендерну спільноту. Подібну позицію висловили і колеги по "Гаррі Поттеру" - Деніел Редкліфф та Руперт Грінт.

"Трансгендерні жінки - це жінки. Мені шкода, якщо чиїсь враження від книг були зіпсовані цими словами", - написав у відкритом листі Редкліфф.

"Я твердо підтримую трансгендерну спільноту. Ми всі маємо право жити без осуду", - підкреслив Грінт у 2020-му.