Головна » Розваги » Спорт

Без Костюк та Ястремської: назвали найкращих тенісистів України 2025 року

П'ятниця 26 грудня 2025 11:40
Без Костюк та Ястремської: назвали найкращих тенісистів України 2025 року Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Авторитетний портал Великий теніс України оприлюднив результати голосування, в якому вболівальники назвали лідерів тенісного року в чотирьох номінаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт видання.

Нове покоління – Вероніка Подрез

Без Костюк та Ястремської: назвали найкращих тенісистів України 2025 року

Найкращою серед представників нового покоління (гравці віком до 20-ти років) стала Вероніка Подрез.

18-річна тенісистка цього сезону здобула 50 перемог у 69-ти проведених матчах. Зіграла в чотирьох фіналах на турнірах ITF і виборола три титули, серед яких найбільший у її кар'єрі – ITF W75 у Пуатьє. На змаганнях в Анже здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA 125. Почавши цей рік на 536-му рядку рейтингу WTA, зуміла завершити його на рекордній для себе 289-й позиції.

Прогрес року – Олександра Олійникова

Без Костюк та Ястремської: назвали найкращих тенісистів України 2025 року

Приз "Прогрес року" абсолютно справедливо здобула Олександра Олійникова.

У сезоні-2025 вона зіграла 80 матчів і здобула 59 перемог. Взяла участь у семи фіналах – чотири на турнірах ITF і три на рівні WTA 125 – і всі виграла. Стала першою тенісисткою з України, яка завоювала три титули WTA 125. Розпочавши цей рік на 285-му рядку світового рейтингу, завершила дебютом у топ-100 (№96) і гарантувала собі місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії, що буде її першим виступом в основі "мейджора".

Тенісист року – Віталій Сачко

Без Костюк та Ястремської: назвали найкращих тенісистів України 2025 року

Цього року Сачко зіграв 73 матчі, в яких здобув 42 перемоги. Двічі зіграв у одиночних фіналах турнірів серії "челленджер" та чотири рази – у парних, де завоював два титули. На змаганнях АТР 250 у Метці дійшов до півфіналу, ставши першим представником України на цій стадії з 2007 року. Почавши рік на 417-му рядку світового рейтингу, завершив його на 169-й позиції.

Тенісистка року – Еліна Світоліна

Без Костюк та Ястремської: назвали найкращих тенісистів України 2025 року

Цього року Еліна зіграла 51 матч і здобула 36 перемог. У квітні, на змаганнях WTA 250 у Руані виграла свій 18-й титул в кар'єрі. Дійшла до чвертьфіналу на Відкритому чемпіонаті Австралії та "Ролан Гаррос", а також до півфіналу на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Здобула чотири перемоги над суперницями з топ-10 (Жасмін Паоліні – двічі, Джессіка Пегула та Аманда Анісімова).

Допомогла збірній України вперше кваліфікуватися до фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг.

Цей сезон Світоліна розпочала на 27-й сходинці рейтингу WTA, а завершила на 14-й позиції і в статусі першої ракетки України.

Раніше ми розповіли, хто з тенісистів заробив найбільше у 2025 році.

Також повідомили, що Світоліна зіграє у виставковому матчі перед Australian Open з четвертою ракеткою світу.

