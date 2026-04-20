Костюк на пороге топ-20 и невероятный взлет Подрез: украинки в обновленном рейтинге WTA

11:11 20.04.2026 Пн
Элина Свитолина уверенно держится в элите, а молодые звезды украинского тенниса демонстрируют колоссальный прогресс
Вероника Подрез и Марта Костюк после триумфа в Руане (фото: openrouen.fr)

Обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) зафиксировал значительное улучшение позиций сразу нескольких представительниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Прорыв триумфаторок Руана

Победа на турнире во Франции позволила Марте Костюк подняться на 23-ю строчку мировой классификации (+5 позиций). Это очередное приближение Марты к ее персональному рекорду (16-е место) и статусу сеяной на крупных турнирах.

Однако настоящий фурор вызвал прогресс 19-летней Вероники Подрез. После своего дебютного финала на уровне WTA она перепрыгнула сразу 62 ступеньки и впервые в карьере ворвалась в топ-150, заняв 147-е место.

Свитолина в элите и возвращение Снигур

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно начинает свою 230-ю неделю в топ-10. После успешного выступления в Штутгарте она сохранила за собой 7-ю позицию в мире.

Важным событием стало и возвращение в первую сотню Дарьи Снигур. Благодаря удачным выступлениям она поднялась на 98-е место (+3).

В целом ситуация в украинском топ-списке выглядит следующим образом.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

  • 7 (7). Элина Свитолина
  • 23 (28). Марта Костюк
  • 49 (49). Даяна Ястремская
  • 53 (53). Юлия Стародубцева
  • 70 (70). Александра Олейникова
  • 98 (101). Дарья Снигур
  • 110 (107). Ангелина Калинина
  • 147 (209). Вероника Подрез
  • 237 (251). Катарина Завацкая
  • 303 (272). Анастасия Соболева

Костюк на пороге топ-20 и невероятный взлет Подрез: украинки в обновленном рейтинге WTA

Что в топ-10

На вершине мирового рейтинга продолжает находиться Арина Соболенко. Единственным изменением в первой десятке стало незначительное перемещение позиций в нижней части.

Топ-10 мирового рейтинга:

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Ига Свёнтек (Польша)
  5. (5). Джессика Пегула (США)
  6. (6). Аманда Анисимова (США)
  7. (7). Элина Свитолина (Украина)
  8. (9). Мирра Андреева
  9. (8). Жасмин Паолини (Италия)
  10. (10). Виктория Мбоко (Канада)

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

