Костюк на пороге топ-20 и невероятный взлет Подрез: украинки в обновленном рейтинге WTA
Обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) зафиксировал значительное улучшение позиций сразу нескольких представительниц Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Прорыв триумфаторок Руана
Победа на турнире во Франции позволила Марте Костюк подняться на 23-ю строчку мировой классификации (+5 позиций). Это очередное приближение Марты к ее персональному рекорду (16-е место) и статусу сеяной на крупных турнирах.
Однако настоящий фурор вызвал прогресс 19-летней Вероники Подрез. После своего дебютного финала на уровне WTA она перепрыгнула сразу 62 ступеньки и впервые в карьере ворвалась в топ-150, заняв 147-е место.
Свитолина в элите и возвращение Снигур
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно начинает свою 230-ю неделю в топ-10. После успешного выступления в Штутгарте она сохранила за собой 7-ю позицию в мире.
Важным событием стало и возвращение в первую сотню Дарьи Снигур. Благодаря удачным выступлениям она поднялась на 98-е место (+3).
В целом ситуация в украинском топ-списке выглядит следующим образом.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
- 7 (7). Элина Свитолина
- 23 (28). Марта Костюк
- 49 (49). Даяна Ястремская
- 53 (53). Юлия Стародубцева
- 70 (70). Александра Олейникова
- 98 (101). Дарья Снигур
- 110 (107). Ангелина Калинина
- 147 (209). Вероника Подрез
- 237 (251). Катарина Завацкая
- 303 (272). Анастасия Соболева
Что в топ-10
На вершине мирового рейтинга продолжает находиться Арина Соболенко. Единственным изменением в первой десятке стало незначительное перемещение позиций в нижней части.
Топ-10 мирового рейтинга:
- (1). Арина Соболенко
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Ига Свёнтек (Польша)
- (5). Джессика Пегула (США)
- (6). Аманда Анисимова (США)
- (7). Элина Свитолина (Украина)
- (9). Мирра Андреева
- (8). Жасмин Паолини (Италия)
- (10). Виктория Мбоко (Канада)
Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.