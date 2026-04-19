Як Костюк перемогла в українському фіналі: відео історичного матчу та зворушлива промова після тріумфу

Фінал турніру WTA 250 у французькому Руані назавжди увійде в історію вітчизняного спорту. Вперше титул престижної жіночої серії розіграли дві українки – Марта Костюк та юна Вероніка Подрез.

Про емоції тенісисток після гри – розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії нагородження .

Що сказала Марта про юну суперницю

Одразу після завершення гри Марта Костюк звернулася до 19-річної Вероніки Подрез, для якої цей турнір став приголомшливим дебютом. Марта відзначила не лише гру, а й шлях, який долає кожна спортсменка.

"Звісно, я хочу привітати Вероніку. Це був неймовірний тиждень для неї. Я знаю, як багато роботи, жертв, сліз та поту потрібно, щоб бути на такому рівні. Хочу побажати тобі удачі в майбутньому, залишайся здоровою та просто продовжуй те, що ти робиш. Це був історичний момент для нашого тенісу – перший фінал між українками", - підкреслила Костюк.

Друга ракетка України також додала, що такі результати надихають молодь.

"Я сподіваюся, що наше протистояння змусить ще більше дітей в Україні взяти до рук ракетки", - сказала чемпіонка.

Вероніка Подрез та Марта Костюк на церемонії нагородження (фото: оpenrouen.fr)

Паралелі з Жанною Д’Арк та вдячність Франції

Особливу увагу Марта приділила контексту війни, згадавши історію міста, де проходив турнір. Її слова про боротьбу України були дуже емоційними.

"Для мене велика честь перебувати в такому місті, як Руан. Багато великих постатей, таких як Жанна Д’Арк, пов'язані з цим місцем. Я не можу не провести паралель із Україною, яка так само сьогодні веде дуже важку боротьбу. Я хочу подякувати Франції та французам за підтримку, за ваше розуміння та співчуття в цей складний час", - заявила Марта.

Чемпіонка також згадала вболівальників, які створили в Руані атмосферу домашнього матчу.

"Я вдячна тим українцям, які приїхали. Знаю, що дехто був у дорозі дев'ять годин, щоб бути тут. Це просто неймовірно", - сказала переможниця.

Нагадаємо, що Костюк підтвердила статус першої сіяної на турнірі, здолавши Подрез у двох сетах (6:3, 6:4). Проте й для Вероніки цей фінал став гігантським стрибком у світовому рейтингу.