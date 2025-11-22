"Колос" шокирует "Динамо": третье поражение чемпиона подряд в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" после международной паузы продолжило неудачную серию в украинском первенстве. В поединке 13 тура УПЛ команда Александра Шовковского на выезде уступила Колосу, пропустив дважды еще до перерыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Динамо не справилось с давлением в Ковалевке
Столичный клуб отправился на матч против соседа по таблице в статусе действующего чемпиона, но с двумя подряд поражениями в багаже.
Уже на старте встречи киевляне оказались в сложном положении, на 9-й минуте Юрий Климчук замкнул передачу Эдуарда Козика и открыл счет.
Незадолго до свистка на перерыв тот же Климчук удвоил преимущество хозяев, оформив дубль.
Динамо ответило лишь одним результативным ударом в исполнении Шолы Огунданы, однако догнать соперника так и не смогло - 1:2.
Кризисный отрезок и новый антирекорд чемпиона
Поражение в Ковалевке стало третьим подряд для команды Шовковского в УПЛ - такого провала киевляне не допускали ранее в рамках чемпионата.
За последние девять туров "Динамо" сумело победить лишь однажды - во встрече с "Кривбассом". В активе лишь три ничьи и пять поражений.
Неудачная серия привела к падению на пятую позицию турнирной таблицы. "Колос", одержав победу, обошел киевлян, а отставание от лидера - донецкого "Шахтера" - увеличилось до семи баллов. При этом у горняков еще есть матч в запасе.
Турнирная таблица УПЛ после 13 тура:
- "Шахтер" - 27 очков (12 матчей), 29:10
- ЛНЗ - 26 (13 матчей), 14:8
- "Полесье" - 23 (12 матчей), 21:8
- "Колос" - 22 (13 матчей), 16:12
- "Динамо" - 20 (13 матчей), 29:18
- "Кривбасс" - 20 (12 матчей), 20:19
- "Металлист" 1925 - 20 (13 матчей), 15:11
Что дальше
Следующий матч "Динамо" проведет в еврокубках. В четверг, 27 ноября, команда отправится на поединок Лиги конференций против кипрской "Омонии".
