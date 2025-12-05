ua en ru
"Колос" против "Шахтера", "Динамо" на грани антирекорда: расписание 15-го тура УПЛ

Пятница 05 декабря 2025 11:40
UA EN RU
"Колос" против "Шахтера", "Динамо" на грани антирекорда: расписание 15-го тура УПЛ ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

С 5 по 8 декабря состоятся поединки 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Четырехдневная программа обещает ряд интригующих противостояний, среди которых попытка киевского "Динамо" остановить свою рекордную серию поражений.

Расписание поединков и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Тур стартует в Киеве: "Заря" против "Карпат"

Программу тура откроет матч на стадионе имени Валерия Лобановского, где в пятницу встретятся "Заря" и "Карпаты". Команды расположены рядом в турнирной таблице, а один зачетный пункт между ними лишь усиливает интригу.

Луганский клуб продолжает домашнюю беспроигрышную серию, тогда как львовяне сохраняют рекордное для себя количество выездных матчей без поражений и пропущенных голов.

Центральный матч субботы: "Колос" принимает лидера чемпионата

Наибольшее внимание в субботу будет приковано к Ковалевке, где "Колос" дома сыграет с "Шахтером". Хозяева после серии неудач восстановили стабильность и уже пять матчей не уступают соперникам.

Дончане же в предыдущем туре едва спасли ничью с "Кривбассом", но получат усиление на последний рубеж - в состав возвращается вратарь Дмитрий Ризнык.

"Динамо" стремится остановить падение

Еще одно событие субботы - встреча "Кудривки" и "Динамо". Киевляне находятся в самый сложный период сезона: четыре поражения подряд стали клубным антирекордом.

Ситуацию осложняют травмы ключевых исполнителей, среди которых Буяльский, Попов и Ярмоленко. "Кудривка", несмотря на 12 позицию в таблице, поражает результатами на своем поле и получила 14 очков в семи домашних матчах.

Воскресенье: борьба за топ-3

"Кривбасс" сыграет с "Александрией", "Металлист 1925" встретится с "Вересом", а "Полесье" отправится во Львов на матч с "Рухом".

ЛНЗ и житомирская команда продолжают борьбу за зимнюю прописку в тройке лидеров и имеют относительно удобных соперников в этом туре. Обе команды входят в число лучших в лиге по надежности обороны.

Завершение тура: испытание для "Полтавы"

В понедельник "Полтава" сыграет с "Эпицентром". Хозяева выходят на матч после сенсационной победы над "Динамо" и попытаются продолжить победную серию на своем поле.

Расписание матчей 15 тура УПЛ

Пятница, 5 декабря
18:00 "Заря" - "Карпаты"

Суббота, 6 декабря
13:00 ЛНЗ - "Оболонь"
15:30 "Колос" - "Шахтер"
18:00 "Кудривка" - "Динамо"

Воскресенье, 7 декабря
13:00 "Кривбасс" - "Александрия"
15:30 "Металлист 1925" - "Верес"
18:00 "Рух" - "Полесье"

Понедельник, 8 декабря
15:30 "Полтава" - "Эпицентр"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее мы рассказали об итогах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

Также читайте, как ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.

