Кохання не має віку: 5 українських зірок, які знайшли своє щастя після 50 років

Понеділок 23 лютого 2026 09:00
Кохання не має віку: 5 українських зірок, які знайшли своє щастя після 50 років Зірки, які знайшли своє кохання після 50 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Історія 67-річної артистки Лілії Сандулеси, колишньої дружини Іво Бобула, яка нещодавно вп’яте вийшла заміж, знову нагадала: для кохання не існує вікових обмежень. Багато українських знаменитостей також знаходили своє щастя вже у зрілому віці - після розлучень, складних життєвих періодів та випробувань.

РБК-Україна розповідає про відомих українців, які довели, що після 50 життя і почуття можуть розквітнути по-новому.

Більше цікавого: Зірка "Кварталу" Настя Оруджова виходить заміж

Віктор Павлік

58-річний український співак Віктор Павлік мав насичене особисте життя. Першою його дружиною була Лідія, у шлюбі з якою 40 років тому народився син-первісток Олександр.

Другою обраницею артиста стала жінка на ім’я Світлана, яка народила Павліку єдину доньку Христину.

Найдовше - понад 20 років - Віктор прожив у шлюбі з Ларисою Созаєвою. У пари народився син Павло, який помер після тривалої боротьби з раком.

Зараз виконавець у шлюбі із блогеркою, його фанаткою та концертною директоркою Катериною Репяховою.

Кохання не має віку: 5 українських зірок, які знайшли своє щастя після 50 роківВіктор Павлік з дружиною і сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вона на 28 років молодша за свого коханого, утім це не заважає їм будувати щасливу родину, в якій вже народився наймолодший син співака - Михайло.

Різниця у віці, а тим паче майже у 30 років, є великим випробуванням для будь-яких пар, що б вони не розповідали публічно.

Павлік й раніше не приховував, що може посперечатися із молодою дружиною. У нього здебільшого бере гору характер, а у Каті - мудрість, коли треба просто змовчати.

Олександр Пономарьов

Українському співакові 52 роки, і його особисте життя завжди було непростим. З першою дружиною Оленою Мозговою Пономарьов розлучився через невірність: співак заявив, що не зміг двічі пробачити її зраду.

Другий шлюб із Вікторією Мартинюк також виявився невдалим: через 4,5 роки вони розлучилися, оскільки жінка поставила йому ультиматум - або вона, або дочка Женя, яка жила з батьком після розлучення з Мозговою.

"Я сказав, що доньку вибрати не можу, вона вже обрана. А дружину можу. Так ми й розійшлися", - зізнався Олександр.

Як повідомляє інсайдер, нині артист перебуває у цивільному шлюбі з дівчиною на ім’я Софія, яка є його концертною директоркою.

Кохання не має віку: 5 українських зірок, які знайшли своє щастя після 50 роківКохана Олександра Пономарьова (скріншот tsn.ua)

За словами джерела, парі комфортно разом: вони живуть під одним дахом у будинку співака на Лівому березі Дніпра в Києві.

Софія молодша за Пономарьова на 17 років. Попри обережність у публічності, артист одного разу все ж показав свою кохану - щоправда, завуальовано.

В одному з кліпів - "Пазли" - на останніх секундах зʼявляється зображення дівчини, яка неймовірно схожа на Софію.

Надія Матвєєва

Українська телеведуча Надія Матвєєва двічі була одружена та має 29-річного сина Владислава від першого шлюбу. Своє нове кохання вона зустріла у 53 роки.

Її обранець молодший на 20 років. Раніше знаменитість вважала, що такі стосунки - табу, однак згодом зізналася, що змінила свою думку та дозволила собі бути щасливою, попри упередження та навіть скептичну реакцію родини.

"Він молодший на 20 років. Я з цим табу жила. Я вважала, що такі стосунки не мають сенсу. Навіщо ці проблеми? Але мої стереотипи зруйновані життям, я дозволила цьому статися і отримую від цього задоволення", - зізнавалася вона.

Кохання не має віку: 5 українських зірок, які знайшли своє щастя після 50 роківНадія Матвєєва з коханим (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Євген Рибчинський

66-річний композитор та поет Євген Рибчинський за своє життя мав два шлюби.

Першою дружиною митця стала жінка на ім’я Анастасія. Він одружився з нею у 19 років, і в цьому шлюбі народився син Микита.

Вдруге композитор одружився у 37 років із жінкою на ім’я Юлія. Колишнє подружжя виховує трьох спільних синів - Данила, Георгія та Івана.

Нещодавно Рибчинський підтвердив, що одружився втретє. Водночас 55-річний композитор пояснив, чому не поспішає показувати свою обраницю публіці.

За його словами, особисте життя має залишатися особистим, і він не бачить сенсу виставляти його напоказ.

Кохання не має віку: 5 українських зірок, які знайшли своє щастя після 50 роківЄвген Рибчинський (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

Лариса Созаєва

52-річна танцівниця Лариса Созаєва - третя дружина Віктора Павліка, з якою він виховував спільного сина Павла. Хлопець помер 7 серпня 2020 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Попри важкі випробування, жінка змогла знову знайти кохання. У вересні вона офіційно узаконила стосунки зі своїм коханим Костянтином, з яким познайомилася на сайті знайомств.

Кохання не має віку: 5 українських зірок, які знайшли своє щастя після 50 роківЛариса Созаєва з чоловіком (фото: show.obozrevatel.com)

Вона розповідала, що їхні стосунки розвивалися досить незвично - без традиційної пропозиції руки та серця і навіть без класичного весілля.

Під час самого одруження пара перебувала на відстані один від одного.

"Ми така сучасна крута пара за 50 у стосунках-застосунках! Я була на роботі, Костя в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі! До речі, щодо віку. Неважливо, скільки людині років, виникає питання - чи хоче вона або він бути у парі, чи лишатись самотнім. Мені потрібен партнер, чоловік, друг, коханець в одному обличчі! Я ризикнула та отримала бажане", - наголосила ексдружина 60-річного артиста.

