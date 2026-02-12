UA

"Кохання любить тишу". Федінчик зізнався, чи ходить на побачення після розлучення з Денисенко

Андрій Федінчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український актор Андрій Федінчик поділився подробицями особистого життя після розлучення з Наталкою Денисенко. Він отримує безліч повідомлень від жінок, але чи ходить на побачення?

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю актора Аліні Шаманській в програмі "55 за 5".

Чи ходить Федінчик на побачення

Актор не приховує, що його серце вільне, але наразі будувати нову історію кохання він не готовий.

"Зараз я не налаштований на стосунки взагалі. Я всім відмовляю. От одна дівчина мені написала: "Ну я ж нічого там конкретного не пропоную. Давайте хоча б зустрінемося на каву, просто поп'ємо". Я поки не налаштований", - поділився він.

Водночас Андрій поділився, що в майбутньому планує будувати стосунки саме з непублічною людиною. За його словами, у шлюбі з Денисенко бували розбіжності щодо того, чи варто демонструвати почуття на публіку.

"Я проти. Вона любила це робити, я - ні. Іноді доводилось йти на поступки. Кохання любить тишу. Це така інтимна річ. Навіщо це робити? Якщо тобі хочеться поцілуватись, просто зробіть це для себе, а навіщо для інших?" - зазначив актор.

Крім того, Федінчик зізнався, що зараз йому дійсно бракує близької людини поруч.

"Виходить так, що я ще не готовий до стосунків, але коли залишаєшся сам на сам з собою в квартирі, то хочеться десь пригорнутись до коханої", - підсумував він.


Гучне розлучення Федінчика та Денисенко

Про розрив пари після 8 років спільного життя стало відомо у квітні минулого року. Згодом Денисенко помітили в обіймах із Юрієм Савранським, а сам Андрій звинуватив колишню у зраді.

Пізніше він пояснював, що хотів зберегти родину, але тоді ще не знав усієї правди про зміни в особистому житті дружини. Нині вони продовжують підтримувати зв'язок, адже разом виховують сина. Також актор зберіг теплі взаємини зі своєю тещею.

