"Любовь любит тишину". Фединчик признался, ходит ли на свидания после развода с Денисенко

Ходит ли Фединчик на свидания

Актер не скрывает, что его сердце свободно, но пока строить новую историю любви он не готов.

"Сейчас я не настроен на отношения вообще. Я всем отказываю. Вот одна девушка мне написала: "Ну я же ничего там конкретного не предлагаю. Давайте хотя бы встретимся на кофе, просто попьем". Я пока не настроен", - поделился он.

В то же время Андрей поделился, что в будущем планирует строить отношения именно с непубличным человеком. По его словам, в браке с Денисенко бывали разногласия относительно того, стоит ли демонстрировать чувства на публику.

"Я против. Она любила это делать, я - нет. Иногда приходилось идти на уступки. Любовь любит тишину. Это такая интимная вещь. Зачем это делать? Если тебе хочется поцеловаться, просто сделайте это для себя, а зачем для других?" - отметил актер.

Кроме того, Фединчик признался, что сейчас ему действительно не хватает близкого человека рядом.

"Получается так, что я еще не готов к отношениям, но когда остаешься один на один с собой в квартире, то хочется где-то прижаться к любимой", - подытожил он.



Громкий развод Фединчика и Денисенко

О разрыве пары после 8 лет совместной жизни стало известно в апреле прошлого года. Впоследствии Денисенко заметили в объятиях с Юрием Савранским, а сам Андрей обвинил бывшую в измене.

Позже он объяснял, что хотел сохранить семью, но тогда еще не знал всей правды об изменениях в личной жизни жены. Сейчас они продолжают поддерживать связь, ведь вместе воспитывают сына. Также актер сохранил теплые отношения со своей тещей.