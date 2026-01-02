ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Український музикант отримав почесну відзнаку від єпископа США

П'ятниця 02 січня 2026 08:00
UA EN RU
Український музикант отримав почесну відзнаку від єпископа США Василь Марущак отримав відзнаку у США (фото надане пресслужбою артиста)
Автор: Іванна Пашкевич

У Філадельфії відбувся благодійний концерт на підтримку дітей та українців, які постраждали від війни. Під час заходу фронтмена гурту "Цвіт Кульбаби" Василя Марущака відзначили почесною нагородою "Складні часи - час перемог", яку йому вручив єпископ Філадельфійський Лука (Згоба).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу артиста.

Благодійний концерт мав на меті збір коштів і привернення уваги до гуманітарних потреб українців, які постраждали від повномасштабної війни.

У межах виступу Марущак виконав найвідоміші композиції гурту - "Королєва", "Побарабану", "Манікюр", "Йду на війну", а також презентував нову пісню "Повернутись живим", яку присвятив українським військовим.

Артист уже понад два роки активно працює у США, проводячи благодійні концерти для української діаспори.

Український музикант отримав почесну відзнаку від єпископа СШАВасиль Марущак отримав відзнаку у США (фото надане пресслужбою артиста)

Його виступи спрямовані не лише на збір коштів, а й на підтримку морального духу українців за кордоном та допомогу у зміцненні обороноздатності України.

Під час заходу музикант наголосив на важливості культурного спротиву та ролі мистецтва у воєнний час.

“Музика сьогодні - це теж фронт. Кожна наша пісня - це сила для тих, хто бореться за майбутнє України. Я вдячний людям, які не втрачають віри, приходять на концерти, підтримують наших військових та Україну", - зазначив музикант.

Що відомо про гурту "Цвіт Кульбаби"

Український гурт "Цвіт Кульбаби" заснував у 2008 році музикант Василь Марущак (Крецкий) в Івано-Франківську.

Ідея колективу виникла спонтанно після репетиції місцевого панк-рок гурту, однак музиканти одразу вирішили розвиватися у власному напрямі - етно-фолк-року, поєднуючи сучасне звучання з українськими народними мотивами.

Назва гурту з’явилася символічно та випадково - "наснилася" 1 квітня, як уособлення легкості, енергії та фольклорної автентики.

Перші концерти та пісні ("Катерина", "Віночок", "Зозулька") швидко привернули увагу слухачів.

У 2009 році гурт став переможцем фестивалю "Червона Рута" у рок-категорії, що дало поштовх до активної ротації на радіо та виступів за кордоном, зокрема у Польщі.

У 2011-2012 роках "Цвіт Кульбаби" здобув широку популярність завдяки пісні "Рижа", яка стала візитівкою колективу та увійшла до однойменного дебютного альбому.

Надалі гурт активно гастролював в Україні та за кордоном, виступав на фестивалях, записував нові треки й кліпи.

Справжній прорив відбувся у 2015 році після оновленої версії пісні "Королєва", яка очолила радіочарти та принесла гурту всеукраїнське визнання.

Колектив виступав для української діаспори в Канаді та Європі, а з початком повномасштабної війни зосередився також на благодійній діяльності, підтримці військових і українців за кордоном.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Зірки шоу-бізнесу
Новини
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем