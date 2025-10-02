Клуби Довбика та Зінченка у Лізі Європи: час і трансляції онлайн

Окрім старту основного раунду Ліги конференцій, сьогодні в Європі пройдуть також матчі 2-го туру Ліги Європи. В них зокрема зіграють й два клуби українських легіонерів.
У перший ігровий слот – о 19:45 за Києвом, буде зіграно дев'ять поєдинків. У цей час італійська "Рома" Артема Довбика вдома зустрінеться з французьким "Ліллем", у складі якої виступає екс-форвард "Арсенала", "Челсі" та збірної Франції Олів'є Жиру.
У першому турі "Рома" грала також з французами – перемогла на виїзді "Ніццу" (2:1). Український форвард вийшов у стартовому складі, зіграв 69 хвилин та отримав найгіршу оцінку в команді – через низьку активність в атаці та велику кількість втрат м'яча.
Проте, вже в наступній грі, в рамках Серії А, він відзначився першим голом у сезоні-2025/26. Українець відкрив рахунок у матчі з "Вероною", яку "Рома" перемогла з рахунком 2:0.
Довбик перервав "суху" серію, що тривала з травня. Востаннє українець відзначався у грі з "Фіорентиною" ще в минулому сезоні. Після чого провів п'ять матчів без забитих м'ячів.
Свій матч у четвер зіграє й інший клуб Ліги Європи, в складі якого є вітчизняний легіонер. Англійський "Ноттінгем" Олександра Зінченка, після гостьової нічиєї на старті з іспанським "Бетісом" (2:2), вдома прийме данський "Мідтьюланд".
Український захисник не допоможе своїй команді через травму приводного м'яза, отриману 28 вересня у матчі Прем'єр-ліги проти "Сандерленда" (0:1). Не виключено, що пошкодження також завадить йому зіграти в складі збірної України відбіркові матчі ЧС-2026 – проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).
Ліга Європи, розклад матчів 2 жовтня
