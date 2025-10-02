Клубы Довбика и Зинченко в Лиге Европы: время и трансляции онлайн

Довбик вспомнил, как забивать

В первый игровой слот - в 19:45 по Киеву, будет сыграно девять поединков. В это время итальянская "Рома" Артема Довбика дома встретится с французским "Лиллем", в составе которой выступает экс-форвард "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру.

В первом туре "Рома" играла также с французами - победила на выезде "Ниццу" (2:1). Украинский форвард вышел в стартовом составе, сыграл 69 минут и получил худшую оценку в команде - из-за низкой активности в атаке и большого количества потерь мяча.

Тем не менее, уже в следующей игре, в рамках Серии А, он отметился первым голом в сезоне-2025/26. Украинец открыл счет в матче с "Вероной", которую "Рома" победила со счетом 2:0.

Довбик прервал "сухую" серию, длившуюся с мая. Последний раз украинец отмечался в игре с "Фиорентиной" еще в прошлом сезоне. После чего провел пять матчей без забитых мячей.

Зинченко не поможет "Ноттингему"

Свой матч в четверг сыграет и другой клуб Лиги Европы, в составе которого есть отечественный легионер. Английский "Ноттингем" Александра Зинченко, после гостевой ничьей на старте с испанским "Бетисом" (2:2), дома примет датский "Мидтьюланд".

Украинский защитник не поможет своей команде из-за травмы приводящей мышцы, полученной 28 сентября в матче Премьер-лиги против "Сандерленда" (0:1). Не исключено, что повреждение также помешает ему сыграть в составе сборной Украины отборочные матчи ЧМ-2026 - против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Лига Европы, расписание матчей 2 октября

19:45

"Рома" (Италия) - "Лилль" (Франция)

"Болонья" (Италия) - "Фрайбург" (Германия)

"Бранн" (Норвегия) - "Утрехт" (Нидерланды)

"Виктория" (Чехия) - "Мальме" (Швеция)

"Лудогорец" (Болгария) - "Бетис" (Испания)

"Панатинаикос" (Греция) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды)

"Селтик" (Шотландия) - "Брага" (Португалия)

ФКСБ (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Фенербахче" (Турция) - "Ницца" (Франция)

22:00

"Ноттингем Форест" (Англия) - "Мидтьюлланд" (Дания)

"Базель" (Швейцария) - "Штутгарт" (Германия)

"Генк" (Бельгия) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Лион" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Порту" (Португалия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Сельта" (Испания) - ПАОК (Греция)

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия)

"Штурм" (Австрия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

Где смотреть ЛЕ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.