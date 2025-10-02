RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Клубы Довбика и Зинченко в Лиге Европы: время и трансляции онлайн

Фото: Артем Довбик (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Кроме старта основного раунда Лиги конференций, сегодня в Европе пройдут также матчи 2-го тура Лиги Европы. В них в частности сыграют и два клуба украинских легионеров.

Довбик вспомнил, как забивать

В первый игровой слот - в 19:45 по Киеву, будет сыграно девять поединков. В это время итальянская "Рома" Артема Довбика дома встретится с французским "Лиллем", в составе которой выступает экс-форвард "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру.

В первом туре "Рома" играла также с французами - победила на выезде "Ниццу" (2:1). Украинский форвард вышел в стартовом составе, сыграл 69 минут и получил худшую оценку в команде - из-за низкой активности в атаке и большого количества потерь мяча.

Тем не менее, уже в следующей игре, в рамках Серии А, он отметился первым голом в сезоне-2025/26. Украинец открыл счет в матче с "Вероной", которую "Рома" победила со счетом 2:0.

Довбик прервал "сухую" серию, длившуюся с мая. Последний раз украинец отмечался в игре с "Фиорентиной" еще в прошлом сезоне. После чего провел пять матчей без забитых мячей.

Зинченко не поможет "Ноттингему"

Свой матч в четверг сыграет и другой клуб Лиги Европы, в составе которого есть отечественный легионер. Английский "Ноттингем" Александра Зинченко, после гостевой ничьей на старте с испанским "Бетисом" (2:2), дома примет датский "Мидтьюланд".

Украинский защитник не поможет своей команде из-за травмы приводящей мышцы, полученной 28 сентября в матче Премьер-лиги против "Сандерленда" (0:1). Не исключено, что повреждение также помешает ему сыграть в составе сборной Украины отборочные матчи ЧМ-2026 - против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Лига Европы, расписание матчей 2 октября

19:45

  • "Рома" (Италия) - "Лилль" (Франция)
  • "Болонья" (Италия) - "Фрайбург" (Германия)
  • "Бранн" (Норвегия) - "Утрехт" (Нидерланды)
  • "Виктория" (Чехия) - "Мальме" (Швеция)
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Бетис" (Испания)
  • "Панатинаикос" (Греция) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды)
  • "Селтик" (Шотландия) - "Брага" (Португалия)
  • ФКСБ (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Фенербахче" (Турция) - "Ницца" (Франция)

22:00

  • "Ноттингем Форест" (Англия) - "Мидтьюлланд" (Дания)
  • "Базель" (Швейцария) - "Штутгарт" (Германия)
  • "Генк" (Бельгия) - "Ференцварош" (Венгрия)
  • "Лион" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Порту" (Португалия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Сельта" (Испания) - ПАОК (Греция)
  • "Фейенорд" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия)
  • "Штурм" (Австрия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

Где смотреть ЛЕ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.

Ранее мы рассказали об итогах 2-го тура Лиги чемпионов и как сыграли украинцы.

Также читайте, как французы оценили игру Забарного против "Барселоны".

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЛига ЕвропыАртем ДовбикАлександр Зинченко