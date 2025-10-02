ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Клубы Довбика и Зинченко в Лиге Европы: время и трансляции онлайн

Четверг 02 октября 2025 15:10
UA EN RU
Клубы Довбика и Зинченко в Лиге Европы: время и трансляции онлайн Фото: Артем Довбик (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Кроме старта основного раунда Лиги конференций, сегодня в Европе пройдут также матчи 2-го тура Лиги Европы. В них в частности сыграют и два клуба украинских легионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Довбик вспомнил, как забивать

В первый игровой слот - в 19:45 по Киеву, будет сыграно девять поединков. В это время итальянская "Рома" Артема Довбика дома встретится с французским "Лиллем", в составе которой выступает экс-форвард "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру.

В первом туре "Рома" играла также с французами - победила на выезде "Ниццу" (2:1). Украинский форвард вышел в стартовом составе, сыграл 69 минут и получил худшую оценку в команде - из-за низкой активности в атаке и большого количества потерь мяча.

Тем не менее, уже в следующей игре, в рамках Серии А, он отметился первым голом в сезоне-2025/26. Украинец открыл счет в матче с "Вероной", которую "Рома" победила со счетом 2:0.

Довбик прервал "сухую" серию, длившуюся с мая. Последний раз украинец отмечался в игре с "Фиорентиной" еще в прошлом сезоне. После чего провел пять матчей без забитых мячей.

Зинченко не поможет "Ноттингему"

Свой матч в четверг сыграет и другой клуб Лиги Европы, в составе которого есть отечественный легионер. Английский "Ноттингем" Александра Зинченко, после гостевой ничьей на старте с испанским "Бетисом" (2:2), дома примет датский "Мидтьюланд".

Украинский защитник не поможет своей команде из-за травмы приводящей мышцы, полученной 28 сентября в матче Премьер-лиги против "Сандерленда" (0:1). Не исключено, что повреждение также помешает ему сыграть в составе сборной Украины отборочные матчи ЧМ-2026 - против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Лига Европы, расписание матчей 2 октября

19:45

  • "Рома" (Италия) - "Лилль" (Франция)
  • "Болонья" (Италия) - "Фрайбург" (Германия)
  • "Бранн" (Норвегия) - "Утрехт" (Нидерланды)
  • "Виктория" (Чехия) - "Мальме" (Швеция)
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Бетис" (Испания)
  • "Панатинаикос" (Греция) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды)
  • "Селтик" (Шотландия) - "Брага" (Португалия)
  • ФКСБ (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Фенербахче" (Турция) - "Ницца" (Франция)

22:00

  • "Ноттингем Форест" (Англия) - "Мидтьюлланд" (Дания)
  • "Базель" (Швейцария) - "Штутгарт" (Германия)
  • "Генк" (Бельгия) - "Ференцварош" (Венгрия)
  • "Лион" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Порту" (Португалия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Сельта" (Испания) - ПАОК (Греция)
  • "Фейенорд" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия)
  • "Штурм" (Австрия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

Где смотреть ЛЕ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.

Ранее мы рассказали об итогах 2-го тура Лиги чемпионов и как сыграли украинцы.

Также читайте, как французы оценили игру Забарного против "Барселоны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы Артем Довбик Александр Зинченко
Новости
Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии
Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным