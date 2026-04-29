ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Клопотенко розсекретив дату свого весілля і здивував форматом: "Не в ресторані"

12:08 29.04.2026 Ср
2 хв
Пара заручилася на початку січня, а відгуляти весілля планує вже зовсім скоро
aimg Катерина Собкова
Євген Клопотенко з нареченою (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про підготовку до свого весілля з Катериною Воскресенською. Він пояснив, що церемонія відбудеться не в ресторані й матиме публічний характер із акцентом на українські традиції.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для проєкту "Кучма у".

Більше цікавого: Учасниця "Міс Україна" відгуляла весілля в Каннах: гостей розважали Меладзе, Галкін та Рікі Мартін

Клопотенко розповів про майбутнє весілля

На запитання телеведучої, чи проводять у його ресторані весілля, Клопотенко зазначив, що так, але не часто, через те що приміщення розраховано приблизно на 40 гостей.

Також він заговорив і про власне весілля з Катериною Воскресенською.

"Це буде не шатро, але будуть українські традиції", - пояснив кулінар.

Він зазначив, що свято буде не в закладі, а на вулиці, а всі перехожі зможуть це побачити. Пара планує запросити близько 100 гостей.

"Це буде не гуляння, бо зараз я не вважаю, що треба гуляння. Це буде відзначання традицій. Ми хочемо відродити традиції і показати всім, що якщо ви хочете це відроджувати - робіть. Це буде такий приклад. Мені здається, що зараз такий час, що традиції мають жити", - вважає Клопотенко.

Також він розсекретив, що свято заплановано на червень цього року.

Що відомо про особисте життя Клопотенка

Клопотенку - 39 років. Про особисте життя шеф-кухаря відомо небагато: він ніколи не був одружений і не має дітей.

У жовтні 2025 року він вперше підтвердив стосунки з Катериною, опублікувавши спільні фото. Тоді стало відомо, що пара разом уже близько дев’яти місяців. Дівчина працює у сфері туристичного бізнесу.

Відтоді Клопотенко час від часу показує спільні кадри з коханою, однак подробиці їхніх стосунків не розкриває.

У січні 2026 року пара заручилася.

Ще більше цікавого:

Клопотенко заговорив про шлюбний контракт з нареченою

Євген Клопотенко зворушив рідкісними фото з мамою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Євгеній Клопотенко Зірки шоу-бізнесу
Новини
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО