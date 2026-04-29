Клопотенко рассекретил дату своей свадьбы и удивил форматом: "Не в ресторане"

12:08 29.04.2026 Ср
2 мин
Пара обручилась в начале января, а отгулять свадьбу планирует уже совсем скоро
aimg Катерина Собкова
Клопотенко рассекретил дату своей свадьбы и удивил форматом: "Не в ресторане" Евгений Клопотенко с невестой (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о подготовке к своей свадьбе с Екатериной Воскресенской. Он объяснил, что церемония состоится не в ресторане и будет носить публичный характер с акцентом на украинские традиции.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью для проекта "Кучма у".

Клопотенко рассказал о предстоящей свадьбе

На вопрос телеведущей, проводят ли в его ресторане свадьбы, Клопотенко отметил, что да, но не часто, так как помещение рассчитано примерно на 40 гостей.

Также он заговорил и о собственной свадьбе с Екатериной Воскресенской.

"Это будет не шатер, но будут украинские традиции", - пояснил кулинар.

Он отметил, что праздник будет не в заведении, а на улице, а все прохожие смогут это увидеть. Пара планирует пригласить около 100 гостей.

"Это будет не гуляния, потому что сейчас я не считаю, что нужны гуляния. Это будет празднование традиций. Мы хотим возродить традиции и показать всем, что если вы хотите это возрождать - делайте. Это будет такой пример. Мне кажется, что сейчас такое время, что традиции должны жить", - считает Клопотенко.

Также он рассекретил, что праздник запланирован на июнь этого года.

Что известно о личной жизни Клопотенко

Клопотенко - 39 лет. О личной жизни шеф-повара известно немного: он никогда не был женат и не имеет детей.

В октябре 2025 года он впервые подтвердил отношения с Екатериной, опубликовав совместные фото. Тогда стало известно, что пара вместе уже около девяти месяцев. Девушка работает в сфере туристического бизнеса.

С тех пор Клопотенко время от времени показывает совместные кадры с любимой, однако подробности их отношений не раскрывает.

В январе 2026 года пара обручилась.

