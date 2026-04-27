Учасниця "Міс Україна" відгуляля весілля в Каннах: гостей розважали Меладзе, Галкін та Рікі Мартін
У Франції відбулося гучне весілля колишньої учасниці конкурсу "Міс Україна" та харків’янки Ніки Ломії. Обранцем моделі став київський IT-підприємець і власник компанії у сфері казино-ігор.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дівчини.
Святкування пройшло в Каннах і тривало два дні. Для церемонії обрали розкішний маєток 1919 року побудови з панорамним краєвидом на Середземне море.
На подію запросили гостей із різних країн, зокрема з України, Грузії та РФ.
Саме весілля вразило не лише локацією, а й масштабом програми та зірковим складом артистів.
Ведучим свята став гуморист Максим Галкін. Він не лише проводив конкурси, а й співав для гостей.
Попри те, що захід вели російською, шоумен подекуди переходив на українську та виконував відомі українські композиції, зокрема "Розмова з тобою" Іво Бобула та "Ой, смереко".
Одним із головних музичних гостей став Валерій Меладзе. Під його хіти співали й самі гості, і наречена.
Втім найбільше уваги привернула поява світової зірки Рікі Мартіна, який також виступив на святі.
За неофіційною інформацією, його гонорар міг перевищити мільйон доларів.
Також у мережі з’явилася інформація, що виступ Галкіна коштував близько 130 тисяч доларів, а Меладзе отримав ще більшу суму.
У соцмережах молодята та гості активно ділилися кадрами з урочистості. У публікаціях подію вже називають "весіллям року".
У Франції відгриміло розкішне весілля українсьої моделі та IT-підприємця (скріншот)
Гостей пригощали вишуканими стравами та дорогим шампанським, а сама атмосфера заходу більше нагадувала закриту світську подію міжнародного рівня, ніж традиційне весілля.