Без Кіркорова, але з українцями: у Болгарії розкрили, хто стояв за перемогою DARA на "Євробаченні"

Після перемоги Болгарії на "Євробаченні-2026" російський співак Філіп Кіркоров почав хизуватися своєю нібито причетністю до тріумфу DARA. Втім, у списку команди, яка працювала над номером переможниці, його імені не виявилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови болгарської делегації Іліаса Кокотоса в Instagram .

Болгарія цьогоріч уперше в історії перемогла на "Євробаченні". Країну представляла співачка DARA з піснею "Bangaranga".

Після фіналу Кіркоров, який підтримує війну РФ проти України, заявив, що його команда нібито мала стосунок до підготовки артистки до конкурсу.

За словами російського співака, він начебто допомагав просувати DARA перед "Євробаченням" і працював над її номером.

Кіркоров також пояснював, що не зміг відмовитися від можливості знову бути причетним до виступу під прапором Болгарії, яку назвав своєю "маленькою батьківщиною".

Однак після цих заяв голова болгарської делегації Іліас Кокотос опублікував допис із подякою команді, яка працювала над переможним виступом DARA.

Голова болгарської делегації подякував команді переможниці (фото: instagram.com/iliaskokotos)

У ньому він наголосив, що від початку разом із композитором Дімітрісом Контопулосом хотів зібрати саме міжнародну команду.

"Вчора ввечері Болгарія перемогла на "Євробаченні". Щиро дякуємо Болгарському національному телебаченню за те, що довірили нам таку важливу справу та надали свободу творити з пристрастю й щирістю", - написав Кокотос.

"З самого початку метою @dimitriskontopoulos та моєю було сформувати міжнародну команду, адже саме в цьому полягає справжній дух "Євробачення": об’єднувати народи за допомогою музики”, - додав він.

Також Іліас окремо відзначив саму DARA та її команду на сцені.

“І ми не могли б мріяти про більш ідеального переможця, ніж @darnadude. Європа відкрила для себе суперзірку, але те, що робить її по-справжньому особливою, - це її особистість: скромна, розумна, талановита і абсолютно унікальна. Разом із неймовірними танцюристами, що її оточували, вона створила на сцені дуже особливу атмосферу і допомогла підняти "Євробачення" на новий рівень", - сказав Іліас.

Що цікаво, у дописі Кокотос згадав людей, причетних до підготовки переможного номера, однак імені Кіркорова серед них немає.

Натомість у команді були українці. Вони працювали над візуальними сценічними ефектами для виступу DARA.

Таким чином, заява Кіркорова про його нібито участь у підготовці переможниці викликала ще більше запитань.

Адже в публічній подяці представника болгарської делегації російського артиста не згадали.

У мережі вже припускають, що Кіркоров міг перебільшити свою роль або просто спробував "примазатися" до історичної перемоги Болгарії.

