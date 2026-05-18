Без Киркорова, но с украинцами: в Болгарии раскрыли, кто стоял за победой DARA на "Евровидении"

15:20 18.05.2026
Глава болгарской делегации поблагодарил команду победительницы, но имени путиниста в списке не оказалось
Иванна Пашкевич
После победы Болгарии на "Евровидении-2026" российский певец Филипп Киркоров начал хвастаться своей якобы причастностью к триумфу DARA. Впрочем, в списке команды, которая работала над номером победительницы, его имени не оказалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы болгарской делегации Илиаса Кокотоса в Instagram.

Болгария в этом году впервые в истории победила на "Евровидении". Страну представляла певица DARA с песней "Bangaranga".

После финала Киркоров, который поддерживает войну РФ против Украины, заявил, что его команда якобы имела отношение к подготовке артистки к конкурсу.

По словам российского певца, он якобы помогал продвигать DARA перед "Евровидением" и работал над ее номером.

Киркоров также объяснял, что не смог отказаться от возможности снова быть причастным к выступлению под флагом Болгарии, которую назвал своей "маленькой родиной".

Однако после этих заявлений глава болгарской делегации Илиас Кокотос опубликовал сообщение с благодарностью команде, которая работала над победным выступлением DARA.

В нем он подчеркнул, что изначально вместе с композитором Димитрисом Контопулосом хотел собрать именно международную команду.

"Вчера вечером Болгария победила на "Евровидении". Спасибо Болгарскому национальному телевидению за то, что доверили нам такое важное дело и предоставили свободу творить со страстью и искренностью", - написал Кокотос.

"С самого начала целью @dimitriskontopoulos и моей было сформировать международную команду, ведь именно в этом заключается настоящий дух "Евровидения": объединять народы с помощью музыки", - добавил он.

Также Илиас отдельно отметил саму DARA и ее команду на сцене.

"И мы не могли бы мечтать о более идеальном победителе, чем @darnadude. Европа открыла для себя суперзвезду, но то, что делает ее по-настоящему особенной, - это ее личность: скромная, умная, талантливая и абсолютно уникальная. Вместе с невероятными танцорами, которые ее окружали, она создала на сцене очень особую атмосферу и помогла поднять "Евровидение" на новый уровень", - сказал Илиас.

Что интересно, в заметке Кокотос упомянул людей, причастных к подготовке победного номера, однако имени Киркорова среди них нет.

Зато в команде были украинцы. Они работали над визуальными сценическими эффектами для выступления DARA.

Таким образом, заявление Киркорова о его якобы участии в подготовке победительницы вызвало еще больше вопросов.

Ведь в публичной благодарности представителя болгарской делегации российского артиста не упомянули.

В сети уже предполагают, что Киркоров мог преувеличить свою роль или просто попытался "примазаться" к исторической победе Болгарии.

