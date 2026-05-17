"Я досі в шоці": переможниця "Євробачення-2026" DARA висловилася про свій тріумф

10:26 17.05.2026 Нд
Співачка подякувала фанатам і запросила всіх до Софії
Іванна Пашкевич
DARA (фото: instagram.com/darnadude)
Представниця Болгарії DARA, яка перемогла на "Євробаченні-2026", поділилася першими емоціями після історичного тріумфу своєї країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну пресконференцію, яка пройшла після фіналу.

Артистка подякувала всім, хто підтримав її та пісню "Bangaranga". Для Болгарії ця перемога стала першою за всю історію участі країни у конкурсі.

"Я не знаю, що роблю, але це чудово. Дякую всім за підтримку. Це неймовірно - я навіть не знаю, що відбувається зараз. Але я хочу подякувати всім, хто відчув силу "Bangaranga", - сказала DARA.

"І я думаю, що ім'я цієї сили - це те, що ми називаємо Богом або Всесвітом. А мова, якою ми всі розмовляємо, - це мова музики - музики, яка допомагає нам перетворити реальність на щось більш барвисте та об'єднує нас", - додала вона.

У гранд-фіналі “Євробачення-2026” DARA виступила під 12-м номером. За підсумками голосування вона отримала 516 балів і стала фавориткою як професійного журі, так і глядачів.

Друге місце посів Ізраїль, який набрав 343 бали. Третьою стала Румунія з 296 балами.

Після перемоги DARA зізналася, що досі не може повірити в результат. За словами співачки, команда не очікувала такого тріумфу.

"Я досі в шоці і не знаю, що відбувається. Ніхто не вірив, що ми можемо перемогти, що "Бангаранга" може перемогти. Отримати таке визнання як від журі, так і від глядачів - це як мрія", - зізналася виконавиця.

Відповідаючи на запитання балканського медіа, DARA зазначила, що давно мріє про більшу близькість і єдність між народами Балкан заради спільних справ.

Окремо DARA висловила радість через те, що наступного року “Євробачення” прийматиме Софія.

За словами переможниці, вона щаслива, що глядачі з усього світу зможуть побачити її батьківщину та дізнатися про неї більше.

Генеральна директорка Болгарського національного телебачення Мілена Мілотінова також привітала команду з перемогою та запросила гостей конкурсу до Болгарії наступного року.

"Ласкаво просимо до Софії наступного року", - сказала вона.

Сама ж DARA у своєму веселому стилі пожартувала про підготовку Софії до конкурсу.

"Мер, я сподіваюся, що ви підготуєте гарну велику червону доріжку для гостей!", - звернулася до нього артистка.

