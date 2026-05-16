"Я палаю, а ти - брехун!" Учасниця з Німеччини розбурхала "Євробачення"

22:29 16.05.2026 Сб
Співачка виконала запальний в усіх сенсах хіт та вразила емоційним номером
"Я палаю, а ти - брехун!" Учасниця з Німеччини розбурхала "Євробачення" Сара Енґельс (скриншот)
Фінал "Євробачення-2026" запам’ятався не лише епатажними шоу та експериментальними номерами, а й потужними поп-виступами. Одним із таких стала заявка Німеччини, яку цього року представляла Sarah Engels (Сара Енґельс) з піснею "Fire".

РБК-Україна розповідає, чим запам’ятався виступ Німеччини та що відомо про артистку, яка багато років залишається великою зіркою у своїй країні.

Яким був виступ Sarah Engels

Представниця Німеччина зробила ставку на масштабне поп-шоу з великою кількістю світла, диму та "вогняної" сценографії. Номер був побудований навколо теми внутрішньої сили, відродження та боротьби із токсичними стосунками.

"Я палаю, а ти - брехун!" - йшлося у її пісні.

Під час виступу сцена поступово "спалахувала" червоними та помаранчевими кольорами, а кульмінацією стали потужні світлові ефекти й фінальний приспів, який артистка виконала на фоні вогняних візуалів.

Пісня "Fire" поєднує сучасний танцювальний поп із драматичним емоційним приспівом.

За словами співачки, трек розповідає про момент, коли людина перестає мовчати, знаходить внутрішню силу й більше не дозволяє собою маніпулювати.

Виступ Сари Енґельс (скриншоти)

Що відомо про представницю Німеччини

Sarah Engels народилася у Кельні й стала відомою ще у 2011 році після участі у шоу "Deutschland sucht den Superstar". Тоді вона посіла друге місце, а її дебютний сингл "Call My Name" швидко потрапив до верхівки німецьких чартів.

За роки кар’єри співачка випустила шість студійних альбомів, брала участь у популярних телешоу, працювала ведучою та акторкою. Також артистка перемагала у "The Masked Singer", "Dancing on Ice" та кулінарному шоу "Das große Promibacken".

Окрім музики, Sarah активно займається благодійністю. Співачка створила власну ініціативу Starke Mädchen, яка підтримує молодих дівчат та допомагає їм боротися з невпевненістю у собі.

Цікаво, що у національному відборі Німеччини брала участь і Руслана. Українська співачка була серед членів міжнародного журі, яке обирало суперфіналістів німецького шоу.

Сама Sarah Engels раніше називала участь у "Євробаченні" однією з найбільших можливостей у своїй кар’єрі. Перед конкурсом артистка зізнавалася, що хоче не просто представити Німеччину, а й надихнути жінок "не боятися знову знайти свій внутрішній вогонь".

Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
