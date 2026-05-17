Кіркоров похизувався причетністю до перемоги Болгарії на "Євробаченні": що заявив путініст

17.05.2026
3 хв
За словами артиста, його поява на самому конкурсі могла б викликати "нездоровий інтерес"
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну РФ проти України, заявив, що мав стосунок до підготовки Болгарії до "Євробачення-2026". Саме ця країна цьогоріч перемогла у гранд-фіналі конкурсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артиста російській телеведучій Яні Чуриковій.

За словами Кіркорова, його команда нібито допомагала просувати співачки Dara перед "Євробаченням" і працювала над її номером.

Співак заявив, що не зміг відмовитися від можливості знову бути причетним до виступу під прапором Болгарії, яку назвав своєю "маленькою батьківщиною".

За його словами, до нього нібито звернулося болгарське телебачення з проханням підтримати країну на конкурсі.

"Я не міг собі відмовити в такому задоволенні. І хоча моя поява на самому конкурсі, мабуть, викликала б нездоровий інтерес і на конкурсі, і в нашій країні, мене могли б неправильно зрозуміти. Хоча музика не має кордонів і не повинна мати стосунку до політики", - заявив путініст.

Кіркоров стверджує, що його фізична присутність на конкурсі не була потрібна.

Натомість, за його словами, він разом із командою обрав співачку та почав готувати її до національного відбору.

Зрештою Dara пройшла відбір і представила Болгарію на "Євробаченні".

Артист також розповів про підготовку до конкурсу й наголошував на популярності болгарської представниці у соцмережах.

Крім того, Кіркоров згадав про нібито "любов" Болгарії до Росії.

"Хай там що, Болгарія наша 16 республіка була. Болгари дуже люблять росіян і сумують за Росією. Але, знову ж таки, музика не має кордонів. І для мене робота з Болгарією цього року - це питання честі, гідності та пам’яті про мого батька, який був пов’язаний із Болгарією. Я просто мусив це зробити", - видав пропагандист.

На перемогу Болгарії також відреагував російський співак Сергій Лазарєв.

У сторіс він привітав команду переможниці та згадав композитора Дімітріса Контопулоса, який раніше працював і над його конкурсними піснями.

"На "Евровидении 2026" победила Болгария, и песня,написаная композитором Димитрисом Контополусом, автором моей "You Are The only one is " и "Scream". Так же, с певицей работала Dream Team не без участия Филиппа. Мои поздравления! lam Sooooo Happy and Proud for you! You deserve it!” - написав Лазарєв.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Філіп Кіркоров обрав сторону країни-агресорки та підтримав війну.

Також він неодноразово з’являвся на заходах на тимчасово окупованих територіях України.

Своєю участю в таких подіях артист фактично сприяв легітимізації окупації та поширенню російської пропаганди.

У 2025 році СБУ повідомила Кіркорову про підозру через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України.

