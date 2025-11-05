ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Мегасенсація у Франції: український тенісист вибив з турніру 13-ту ракетку світу (відео)

Середа 05 листопада 2025 22:17
UA EN RU
Мегасенсація у Франції: український тенісист вибив з турніру 13-ту ракетку світу (відео) Фото: Віталій Сачко (instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Андрій Костенко

Український тенісист Віталій Сачко створив справжню сенсацію на турнірі ATP 250 у французькому Меці. Перша ракетка України і 222-й у світі, він обіграв Александра Бубліка з Казахстану – 13-го номера світового рейтингу та третього сіяного змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

ATP 250, Мец (Франція), 1/8 фіналу

Віталій Сачко (Україна) – Александр Бублік (Казахстан) – 7:5, 3:6, 7:5

Історичні досягнення Сачка

Сачко стартував на турнірі у статусі "лакі лузера" – тенісиста, який потрапив в основну сітку після поразки у кваліфікації. Проте цей шанс він використав сповна. У першому колі українець здолав француза Джованні Мпешті Перрікара (ATP № 59), здобувши свою першу перемогу на турнірі рівня ATP.

Наступним суперником став значно титулованіший Александр Бублік із Казахстану, який розпочинав виступи відразу з другого кола.

Як пройшов матч з Бубліком

Попри статус андердога, Сачко впевнено провів стартову партію. За рахунку 5:5 він відіграв три сетпойнти на своїй подачі, а вже у наступному геймі зробив вирішальний брейк і закрив сет – 7:5.

У другому сеті ініціативу перехопив Бублік: казахстанець реалізував брейкпойнт і зрівняв рахунок у матчі – 3:6.

Доля поєдинку вирішилася у третьому сеті. Обидва тенісисти впевнено тримали свої подачі, аж поки у 12-му геймі Сачко не зробив ключовий брейк і здобув сенсаційну перемогу – 7:5.

Цей успіх став найбільш рейтинговим в кар'єрі українського тенісиста.

Що далі

У чвертьфіналі Сачко зіграє з менш іменитим суперником – господарем кортів Клеманом Табюра, який займає 243-тє місце у світовому рейтингу.

Раніше ми писали, як Янік Сіннер виграв "Мастерс" у Парижі та знову став першою ракеткою світу.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце