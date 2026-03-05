ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Конец сказки "железнодорожников": "Металлист 1925" стал третьим полуфиналистом Кубка Украины

15:17 05.03.2026 Чт
2 мин
Харьковчане остановили главную сенсацию турнира, уверенно одолев представителя Второй лиги
aimg Андрей Костенко
Конец сказки "железнодорожников": "Металлист 1925" стал третьим полуфиналистом Кубка Украины Харьковчане вышли в полуфинал (фото: ФК "Металлист 1925")

Харьковский "Металлист 1925" оформил путевку в полуфинал Кубка Украины, уверенно одолев соперника из Второй лиги - киевский "Локомотив".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Ребров признался, как спас лучшего бомбардира сборной от бана в клубе

Кубок Украины, 1/4 финала

"Металлист 1925" - "Локомотив" - 3:0

Голы: Забергджа 15, Итодо 68, Рашица 90+2

Серьезный подход к сенсации

Киевский "Локомотив" стал главным открытием текущего розыгрыша, выбив на предыдущих стадиях двух представителей УПЛ - ковалевский "Колос" и ровенский "Верес". Учитывая это, наставник харьковчан Младен Бартулович выставил на игру основной состав, чтобы избежать недооценки соперника.

Преимущество "желто-синих" стало заметным уже в дебюте встречи. На 15-й минуте Батон Забергджа эффектно вошел в штрафную и точным ударом в дальний угол открыл счет. Несмотря на пропущенный гол, киевляне пытались отвечать контратаками, однако разница в скорости принятия решений сказалась.

Второй тайм начался с массированных атак харьковчан. Давление хозяев вылилось во второй гол на 69-й минуте. Питер Итодо решился на удар из-за пределов штрафной и попал точно в "девятку" - 2:0.

Окончательную точку в матче в компенсированное время поставил Эрмир Рашица, реализовав свой шанс после быстрой атаки.

Кто уже в полуфинале

"Металлист 1925" стал третьим участником 1/2 финала Кубка Украины. На этой стадии харьковчане составят компанию столичному "Динамо" и черновицкой "Буковине".

Последний полуфиналист определится 17 марта в противостоянии двух представителей Первой лиги - "Чернигова" и "Феникса-Мариуполь". Таким образом в полуфинале Кубка будут представлены две команды УПЛ и столько же участников Первой лиги.

Ранее мы сообщили, как решили судьбу скандального матча "Александрия" - "Оболонь" в 17 туре УПЛ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Кубок Украины
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине