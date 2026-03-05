Конец сказки "железнодорожников": "Металлист 1925" стал третьим полуфиналистом Кубка Украины

Харьковский "Металлист 1925" оформил путевку в полуфинал Кубка Украины, уверенно одолев соперника из Второй лиги - киевский "Локомотив".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Кубок Украины, 1/4 финала

"Металлист 1925" - "Локомотив" - 3:0

Голы: Забергджа 15, Итодо 68, Рашица 90+2

Серьезный подход к сенсации

Киевский "Локомотив" стал главным открытием текущего розыгрыша, выбив на предыдущих стадиях двух представителей УПЛ - ковалевский "Колос" и ровенский "Верес". Учитывая это, наставник харьковчан Младен Бартулович выставил на игру основной состав, чтобы избежать недооценки соперника.

Преимущество "желто-синих" стало заметным уже в дебюте встречи. На 15-й минуте Батон Забергджа эффектно вошел в штрафную и точным ударом в дальний угол открыл счет. Несмотря на пропущенный гол, киевляне пытались отвечать контратаками, однако разница в скорости принятия решений сказалась.

Второй тайм начался с массированных атак харьковчан. Давление хозяев вылилось во второй гол на 69-й минуте. Питер Итодо решился на удар из-за пределов штрафной и попал точно в "девятку" - 2:0.

Окончательную точку в матче в компенсированное время поставил Эрмир Рашица, реализовав свой шанс после быстрой атаки.

Кто уже в полуфинале

"Металлист 1925" стал третьим участником 1/2 финала Кубка Украины. На этой стадии харьковчане составят компанию столичному "Динамо" и черновицкой "Буковине".

Последний полуфиналист определится 17 марта в противостоянии двух представителей Первой лиги - "Чернигова" и "Феникса-Мариуполь". Таким образом в полуфинале Кубка будут представлены две команды УПЛ и столько же участников Первой лиги.