Кінець епохи наближається: розкрито плани Роналду щодо завершення кар'єри

Кріштіану Роналду поступово входить у фінальну фазу своєї ігрової кар'єри. Уже 5 лютого португальцю виповниться 41 рік, і питання його найближчого майбутнього стають дедалі актуальнішими.

Про плани португальця у футболі та поза ним – розповідає РБК-Україна з посиланням на World Soccer Talk .

Останній великий турнір

У поточному сезоні вік Кріштіану вже почав даватися взнаки: головний тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш залишав португальця поза стартовим складом у шести з 26-ти матчів команди. Основною короткостроковою метою для форварда вважається чемпіонат світу-2026, який багато хто називає його останнім великим турніром.

За інформацією журналіста talkSPORT Бена Джейкобса, Роналду з великою ймовірністю залишить "Аль-Наср" влітку 2027 року. Саме тоді спливає термін дії його контракту, який у червні 2025-го було продовжено ще на два роки.

Водночас джерела не виключають і можливості додаткового продовження угоди ще на один сезон, однак цей варіант наразі не є пріоритетним. У разі відходу в 2027 році Роналду буде 42 роки – вік, у якому він може ухвалити рішення про завершення професійної кар'єри.

Португалець вже входить до вузького кола найвіковіших футболістів, які виступають на найвищому рівні. Старшими за нього є лише 42-річний Данте Бонфім, який грає у Лізі 1 та Лізі Європи за "Ніццу". Також можна згадати 40-річних Хосе Сосу (аргентинський "Естудіантес") і Луку Модріча (італійський "Мілан").

Плани після кар'єри

Перехід Роналду до Саудівської Аравії був зумовлений не лише рекордним контрактом. Португалець від самого початку розглядав себе як глобального амбасадора розвитку футболу в країні. Навіть після завершення виступів на полі він, імовірно, залишиться залученим до саудівського футболу на інституційному рівні.

Один із варіантів, який обговорюється, – збільшення його частки володіння "Аль-Насром". Нині Роналду має близько 15% акцій клубу, і в майбутньому він може стати одним із ключових співвласників, використовуючи свій світовий бренд для подальшого розвитку команди.

Роль у підготовці до ЧС-2034

Стратегічні плани Саудівської Аравії виходять далеко за межі внутрішнього чемпіонату. Країна активно готується до проведення чемпіонату світу 2034 року, і Кріштіану Роналду розглядається як один із головних глобальних амбасадорів турніру.

Таким чином, навіть після завершення ігрової кар'єри вплив португальської легенди на футбол у Саудівській Аравії може залишатися вагомим ще багато років.