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Роналду офіційно обрав клуб, де планує забити 1000-й гол

Ер-Ріяд, Четвер 26 червня 2025 18:34
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Роналду офіційно обрав клуб, де планує забити 1000-й гол Фото: Роналду гратиме за "Аль-Наср" щонайменше два роки (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Португальська легенда футболу Кріштіану Роналду офіційно продовжив контракт із аравійським клубом "Аль-Наср".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

Що відомо про новий контракт

Згідно з оновленими умовами, 40-річний форвард залишиться у команді ще щонайменше на два сезони – до літа 2027 року.

Роналду приєднався до "Аль-Насра" на початку 2023 року після розриву контракту з "Манчестер Юнайтед". Перехід став одним із найгучніших трансферів у історії азійського футболу.

У сезоні-2024/25 португалець провів 41 матч у всіх турнірах, забивши 35 голів і віддавши 4 результативні передачі. Його ринкову вартість портал Transfermarkt оцінює у 12 мільйонів євро.

Скільки голів до рекорду

У складі аравійської команди Роналду має намір досягти символічної позначки в 1000 забитих м'ячів за кар'єру.

Його поточний рахунок – 938 голів (800 за клуби та 138 – за збірну). Тож до мети залишилось ще 62 точних удари.

Роналду офіційно обрав клуб, де планує забити 1000-й гол

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець португальського острова Мадейра, входить до когорти найвидатніших футболістів в історії. Вихованець лісабонського "Спортінга", на професіональному рівні дебютував у сезоні-2002/03.

У 2003 році він перебрався до МЮ та провів 6 сезонів на Туманному Альбіон. Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три роки провів за туринський "Ювентус".

Після невдалого повернення до МЮ, у січні 2023-го підписав із аравійським "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробив орієнтовно 500 млн євро "чистими". Новий контракт зв'язав португальця з клубом ще на два роки.

У колекції трофеїв Роналду титули чемпіона Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип інших індивідуальних нагород.

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Футбол Криштиану Роналду
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