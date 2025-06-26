Роналду офіційно обрав клуб, де планує забити 1000-й гол

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу .

Що відомо про новий контракт

Згідно з оновленими умовами, 40-річний форвард залишиться у команді ще щонайменше на два сезони – до літа 2027 року.

Роналду приєднався до "Аль-Насра" на початку 2023 року після розриву контракту з "Манчестер Юнайтед". Перехід став одним із найгучніших трансферів у історії азійського футболу.

У сезоні-2024/25 португалець провів 41 матч у всіх турнірах, забивши 35 голів і віддавши 4 результативні передачі. Його ринкову вартість портал Transfermarkt оцінює у 12 мільйонів євро.

Скільки голів до рекорду

У складі аравійської команди Роналду має намір досягти символічної позначки в 1000 забитих м'ячів за кар'єру.

Його поточний рахунок – 938 голів (800 за клуби та 138 – за збірну). Тож до мети залишилось ще 62 точних удари.