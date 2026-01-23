ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Конец эпохи приближается: раскрыты планы Роналду о завершении карьеры

Пятница 23 января 2026 14:31
Конец эпохи приближается: раскрыты планы Роналду о завершении карьеры Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Криштиану Роналду постепенно входит в финальную фазу своей игровой карьеры. Уже 5 февраля португальцу исполнится 41 год, и вопросы его ближайшего будущего становятся все более актуальными.

О планах португальца в футболе и вне его - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на World Soccer Talk.

Последний крупный турнир

В текущем сезоне возраст Криштиану уже начал сказываться: главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш оставлял португальца вне стартового состава в шести из 26-ти матчей команды. Основной краткосрочной целью для форварда считается чемпионат мира-2026, который многие называют его последним крупным турниром.

По информации журналиста talkSPORT Бена Джейкобса, Роналду с большой вероятностью покинет "Аль-Наср" летом 2027 года. Именно тогда истекает срок действия его контракта, который в июне 2025-го был продлен еще на два года.

В то же время источники не исключают и возможности дополнительного продления соглашения еще на один сезон, однако этот вариант пока не является приоритетным. В случае ухода в 2027 году Роналду будет 42 года - возраст, в котором он может принять решение о завершении профессиональной карьеры.

Португалец уже входит в узкий круг самых возрастных футболистов, выступающих на самом высоком уровне. Старше него - только 42-летний Данте Бонфим, который играет в Лиге 1 и Лиге Европы за "Ниццу". Также можно вспомнить 40-летних Хосе Сосу (аргентинский "Эстудиантес") и Луку Модрича (итальянский "Милан").

Планы после карьеры

Переход Роналду в Саудовскую Аравию был обусловлен не только рекордным контрактом. Португалец изначально рассматривал себя как глобального амбассадора развития футбола в стране. Даже после завершения выступлений на поле он, вероятно, останется вовлеченным в саудовский футбол на институциональном уровне.

Один из вариантов, который обсуждается, - увеличение его доли владения "Аль-Насром". Сейчас Роналду имеет около 15% акций клуба, и в будущем он может стать одним из ключевых совладельцев, используя свой мировой бренд для дальнейшего развития команды.

Роль в подготовке к ЧМ-2034

Стратегические планы Саудовской Аравии выходят далеко за пределы внутреннего чемпионата. Страна активно готовится к проведению чемпионата мира 2034 года, и Криштиану Роналду рассматривается как один из главных глобальных амбассадоров турнира.

Таким образом, даже после завершения игровой карьеры влияние португальской легенды на футбол в Саудовской Аравии может оставаться весомым еще много лет.

Ранее мы рассказали, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд ЛЧ.

Также узнайте, сколько Роналду заработал в 2025 году.

