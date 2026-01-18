ua en ru
Де Усик? Оприлюднили список найбільш оплачуваних спортсменів 2025 року

Неділя 18 січня 2026 12:40
Де Усик? Оприлюднили список найбільш оплачуваних спортсменів 2025 року Фото: Кріштіану Роналду заробляє найбільше (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Американське видання Sportico, яке спеціалізується на бізнесі в сфері спорту, оприлюднило список атлетів, які заробили найбільше за підсумками 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.

Понад 6 мільярдів – на всіх

До списку увійшли представники восьми видів спорту з 28 країн, а їхній сукупний дохід склав 6,05 млрд доларів.

Із цієї суми:

4,63 млрд – зарплати та призові

1,42 млрд – доходи поза змаганнями (реклама, спонсорство, медіапроєкти тощо)

Роналду – знову перший

Лідером рейтингу, як і в 2024-му, став португальський футболіст Кріштіану Роналду. За підрахунками видання, він заробив за минулий рік 260 млн доларів, з яких 200 млн – це доходи за контрактом з урахуванням бонусів і призових, а ще 60 млн – прибутки поза футбольним полем.

Слідом за Роналду в рейтингу розташувалися боксер Сауль Альварес із доходом 137 млн доларів, футболіст "Інтер Маямі" Ліонель Мессі (130 млн), бейсболіст "Нью-Йорк Метс" Хуан Сото (129,2 млн) та баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (128,7 млн).

Цікаво, що попри зростання доходів у жіночому спорті, жодна спортсменка не потрапила до топ-100 рейтингу. Найбільш високооплачуваною жінкою у 2025 році стала американська тенісистка Коко Гофф, яка заробила 31 млн доларів, однак цього не вистачило для входження до списку.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року:

  1. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) – 260 млн доларів
  2. Сауль Альварес (Мексика, бокс) – 137 млн
  3. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) – 130 млн
  4. Хуан Сото (Домініканська республіка, бейсбол) – 129,2 млн
  5. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 128,7 млн
  6. Карім Бензема (Франція, футбол) – 115 млн
  7. Стефен Каррі (США, баскетбол) – 105,4 млн
  8. Сьохей Отані (Японія, бейсбол) – 102,5 млн
  9. Кевін Дюрант (США, баскетбол) – 100,8 млн
  10. Джон Рам (Іспанія, гольф) – 100,7 млн

Де Усик? Оприлюднили список найбільш оплачуваних спортсменів 2025 року

Де Усик?

У минулорічному рейтингу український боксер опинився на сьомому місці. У 2024-му Усик за два переможних поєдинки проти британця Тайсона Ф'юрі заробив 120 мільйони доларів. Ще 2 мільйони він отримав від спонсорських контрактів.

Однак цього року найбагатший спортсмен України не потрапив до першої сотні. У 2025 році Усик провів лише один бій – проти Даніеля Дюбуа за титул абсолютного чемпіона. І хоча він отримав за нього рекордний гонорар, сума після виплат усіх податків та зобов'язань виявилася не такою значною – в глобальному масштабі.

Раніше ми навели рейтинг найдорожчих команд світового спорту.

Також дізнайтеся про топ-20 найдорожчих футбольних команд України за сумарною вартістю гравців.

