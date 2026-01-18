Де Усик? Оприлюднили список найбільш оплачуваних спортсменів 2025 року
Американське видання Sportico, яке спеціалізується на бізнесі в сфері спорту, оприлюднило список атлетів, які заробили найбільше за підсумками 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Понад 6 мільярдів – на всіх
До списку увійшли представники восьми видів спорту з 28 країн, а їхній сукупний дохід склав 6,05 млрд доларів.
Із цієї суми:
4,63 млрд – зарплати та призові
1,42 млрд – доходи поза змаганнями (реклама, спонсорство, медіапроєкти тощо)
Роналду – знову перший
Лідером рейтингу, як і в 2024-му, став португальський футболіст Кріштіану Роналду. За підрахунками видання, він заробив за минулий рік 260 млн доларів, з яких 200 млн – це доходи за контрактом з урахуванням бонусів і призових, а ще 60 млн – прибутки поза футбольним полем.
Слідом за Роналду в рейтингу розташувалися боксер Сауль Альварес із доходом 137 млн доларів, футболіст "Інтер Маямі" Ліонель Мессі (130 млн), бейсболіст "Нью-Йорк Метс" Хуан Сото (129,2 млн) та баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (128,7 млн).
Цікаво, що попри зростання доходів у жіночому спорті, жодна спортсменка не потрапила до топ-100 рейтингу. Найбільш високооплачуваною жінкою у 2025 році стала американська тенісистка Коко Гофф, яка заробила 31 млн доларів, однак цього не вистачило для входження до списку.
Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року:
- Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) – 260 млн доларів
- Сауль Альварес (Мексика, бокс) – 137 млн
- Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) – 130 млн
- Хуан Сото (Домініканська республіка, бейсбол) – 129,2 млн
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 128,7 млн
- Карім Бензема (Франція, футбол) – 115 млн
- Стефен Каррі (США, баскетбол) – 105,4 млн
- Сьохей Отані (Японія, бейсбол) – 102,5 млн
- Кевін Дюрант (США, баскетбол) – 100,8 млн
- Джон Рам (Іспанія, гольф) – 100,7 млн
Де Усик?
У минулорічному рейтингу український боксер опинився на сьомому місці. У 2024-му Усик за два переможних поєдинки проти британця Тайсона Ф'юрі заробив 120 мільйони доларів. Ще 2 мільйони він отримав від спонсорських контрактів.
Однак цього року найбагатший спортсмен України не потрапив до першої сотні. У 2025 році Усик провів лише один бій – проти Даніеля Дюбуа за титул абсолютного чемпіона. І хоча він отримав за нього рекордний гонорар, сума після виплат усіх податків та зобов'язань виявилася не такою значною – в глобальному масштабі.
