С кем будут играть "Динамо", ЛНЗ и другие в четвертьфинале Кубка Украины: дата и время жеребьевки

Четверг 20 ноября 2025 19:39
С кем будут играть "Динамо", ЛНЗ и другие в четвертьфинале Кубка Украины: дата и время жеребьевки Фото: Борьбу за трофей продолжают восемь команд (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская ассоциация футбола официально объявила дату и время проведения жеребьевки четвертьфинала национального Кубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Кто сыграет в четвертьфинале

Борьбу за трофей продолжают восемь коллективов. Впервые в истории на данной стадии представлены лишь три команды из элитного дивизиона отечественного футбола. Остальные - представители Первой и Второй лиги.

Это означает, что в полуфинале гарантированно сыграет минимум одна команда из низшего дивизиона.

Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2025/26

УПЛ

  • "Динамо" (Киев)
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • "Металлист 1925" (Харьков)

Первая лига

  • "Чернигов"
  • "Буковина" (Черновцы)
  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Феникс-Мариуполь"

Вторая лига

  • "Локомотив" (Киев)

Когда жеребьевка и матчи

Церемония жеребьевки пройдет в Доме футбола в пятницу, 28 ноября и начнется в 13:00.

Прямая трансляция события будет проводиться на YouTube-канале УАФ.

По итогам жеребьевки сформируют четыре пары соперников, которые будут бороться за выход в полуфинал.

Эти матчи состоятся уже весной следующего года. Официальная базовая дата - 4 марта.

Ранее мы сообщили, с кем и когда сыграет сборная Украины в плей-офф ЧМ-2026.

Также читайте, почему позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА удивила многих фанатов.

