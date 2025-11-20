С кем будут играть "Динамо", ЛНЗ и другие в четвертьфинале Кубка Украины: дата и время жеребьевки
Украинская ассоциация футбола официально объявила дату и время проведения жеребьевки четвертьфинала национального Кубка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Кто сыграет в четвертьфинале
Борьбу за трофей продолжают восемь коллективов. Впервые в истории на данной стадии представлены лишь три команды из элитного дивизиона отечественного футбола. Остальные - представители Первой и Второй лиги.
Это означает, что в полуфинале гарантированно сыграет минимум одна команда из низшего дивизиона.
Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2025/26
УПЛ
- "Динамо" (Киев)
- ЛНЗ (Черкассы)
- "Металлист 1925" (Харьков)
Первая лига
- "Чернигов"
- "Буковина" (Черновцы)
- "Ингулец" (Петрово)
- "Феникс-Мариуполь"
Вторая лига
- "Локомотив" (Киев)
Когда жеребьевка и матчи
Церемония жеребьевки пройдет в Доме футбола в пятницу, 28 ноября и начнется в 13:00.
Прямая трансляция события будет проводиться на YouTube-канале УАФ.
По итогам жеребьевки сформируют четыре пары соперников, которые будут бороться за выход в полуфинал.
Эти матчи состоятся уже весной следующего года. Официальная базовая дата - 4 марта.
Ранее мы сообщили, с кем и когда сыграет сборная Украины в плей-офф ЧМ-2026.
Также читайте, почему позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА удивила многих фанатов.