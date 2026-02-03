KHAYAT оцінив конкурентів у Нацвідборі: хто у списку фаворитів

KHAYAT про учасників Нацвідбору

Артист назвав цьогорічних конкурсантів, які йому найбільше сподобалися. Серед фіналістів він виділив Monokate.

"Я намагаюся виокремлювати завжди - не тільки по Нацвідбору - особистість і її творчість. Так, мені імпонує Катя (Monokate) і як людина, і музика, яку вона створює", - поділився він.

Також артист згадав MON FIA, яка не пройшла до фіналу, але змагалася з ним за 10 місце в Дії.

"Мені дуже прикро, що ми з нею опинилися в Дії й мали боротися за це місце. Я прекрасно розумію її як людина, яка колись вперше потрапила також у фінал без досвіду, без всього і знає, що вона дуже довго готувалась", - розповів він.

Водночас KHAYAT зазначив, чому саме Monokate вважає найяскравішою серед своїх конкурентів-фіналістів.

"Я кажу про творчість, от саме про пісню, яку вона подала. Вона також достатньо євробаченська", - пояснив він.

KHAYAT назвав своїх фаворитів Нацвідбору (скриншот)

Зміни на "Євробаченні"

Крім того, KHAYAT висловився про трансформації, які помітив у конкурсі за останні роки. На його думку, "Євробачення" стало відкритішим до експериментів. І зі свого боку він готовий додати ще більше новизни.

"Я можу бути класною зміною (сміється - ред), тому що там зник ось цей канон штампованих пісень. Дуже багато експериментальної, альтернативної музики, як минулого року Албанія, Італія, дуже мені подобалась, Литва, Латвія. З'явився простір для експерименту. Мені хочеться дуже туди потрапити й саме з цією піснею", - поділився він.



Що відомо про пісню KHAYAT для Нацвідбору

Артист змагатиметься за можливість представляти Україну на "Євробаченні-2026" з композицією "Герци", у якій співає про стан на межі витривалості.

KHAYAT потрапив до десятки фіналістів відбору на "Євробачення-2026" за результатами голосування в Дії.

Фінал Нацвідбору відбудеться 7 лютого. Серед інших учасників - Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Lelѐka, Mr. Vel, Jerry Heil та "ЩукаРиба".