KHAYAT оценил конкурентов в Нацотборе: кто в списке фаворитов

KHAYAT об участниках Нацотбора

Артист назвал нынешних конкурсантов, которые ему больше всего понравились. Среди финалистов он выделил Monokate.

"Я стараюсь выделять всегда - не только по Нацотбору - личность и ее творчество. Да, мне импонирует Катя (Monokate) и как человек, и музыка, которую она создает", - поделился он.

Также артист вспомнил MON FIA, которая не прошла в финал, но соревновалась с ним за 10 место в Дії.

"Мне очень обидно, что мы с ней оказались в Дії и должны были бороться за это место. Я прекрасно понимаю ее как человек, который когда-то впервые попал также в финал без опыта, без всего и знает, что она очень долго готовилась", - рассказал он.

В то же время KHAYAT отметил, почему именно Monokate считает самой яркой среди своих конкурентов-финалистов.

"Я говорю о творчестве, вот именно о песне, которую она подала. Она также достаточно евробаченская", - пояснил он.

KHAYAT назвал своих фаворитов Нацотбора (скриншот)

Изменения на "Евровидении"

Кроме того, KHAYAT высказался о трансформациях, которые заметил в конкурсе за последние годы. По его мнению, "Евровидение" стало более открытым к экспериментам. И со своей стороны он готов добавить еще больше новизны.

"Я могу быть классным изменением (смеется - ред), потому что там исчез вот этот канон штампованных песен. Очень много экспериментальной, альтернативной музыки, как в прошлом году Албания, Италия, очень мне нравилась, Литва, Латвия. Появилось пространство для эксперимента. Мне хочется очень туда попасть и именно с этой песней", - поделился он.



Что известно о песне KHAYAT для Нацотбора

Артист будет бороться за возможность представлять Украину на "Евровидении-2026" с композицией "Герцы", в которой поет о состоянии на грани выносливости.

KHAYAT попал в десятку финалистов отбора на "Евровидение-2026" по результатам голосования в Дії.

Финал Нацотбора состоится 7 февраля. Среди других участников - Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Lelѐka, Mr. Vel, Jerry Heil и "ЩукаРиба".