Кеті Перрі побувала у космосі: усі подробиці унікального польоту (фото, відео)

14 квітня у Техасі успішно приземлилася капсула ракети New Shepard, яка здійснила суборбітальний комерційний політ із шістьма космічними туристками на борту. Серед пасажирок перебувала й відома співачка Кеті Перрі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian , яке вело пряму трансліцію події.

Разом із Кеті Перрі у суборбітальний політ вирушили ще п’ятеро жінок. До екіпажу увійшли колишня співробітниця NASA Аіша Боу, спеціалістка з біоастронавтики Аманда Нгуєн, журналістки Гейл Кінг та Лорен Санчес, а також продюсерка фільмів Керіанн Флінн.

Цього разу чоловіків на борту не було - місія стала першим суто жіночим космічним польотом з часів Валентини Терешкової, яка самостійно вирушила в космос у 1963 році.

Шестеро учасниць стартували з майданчика компанії Blue Origin, розташованого за 30 миль на північ від Ван Хорна в Техасі. Їх очікував 11-хвилинний політ до межі космосу й назад.

Цей політ став історичним ще й тому, що вперше жінки вирушили у космос із макіяжем і зачісками.

Перед запуском учасниці місії взяли участь у фотосесії для модного глянцю. Спеціально для подорожі були створені індивідуальні блакитні костюми, які розробила Лорен Санчес.

Вона підкреслила: хоче "привнести трохи гостроти до космосу". Одяг створено з урахуванням зручності для жінок. Лорен Санчес (скріншот)

"Я не відчувала подібного хвилювання з моменту пологів", - поділилася своїми емоціями перед польотом Гейл Кінг.

Піднімаючись у капсулу, кожна з жінок дзвонила у дзвіночок. На борту вони пристебнулися пасками безпеки.

Засновник компанії Blue Origin Джеф Безос звернувся до екіпажу словами: "На вас чекає найглибший у житті досвід". До своєї коханої він звернувся окремо: "Коли повернешся, не можу дочекатися, щоб почути, як це змінило тебе. Я люблю вас усіх. Дай Боже!".

Кеті Перрі ще до старту повідомила, що збирається співати під час подорожі. Запуск відбувся о 16:33 за київським часом. Капсула досягла висоти 80 тисяч футів і перейшла на надзвукову швидкість. Кеті Перрі побувала у космосі (фото: Getty Images)

Приблизно через шість хвилин ракета почала повертатися назад. У момент, коли відкрилися парашути, жінки не стримали емоцій - вони закричали.

Глядачі зустріли посадку оплесками. Усі учасниці відчували себе добре після повернення на Землю. Кеті Перрі побувала у космосі (фото: Getty Images)

Кеті Перрі, щойно ступивши на поверхню, почала цілувати розпечений пісок.

Після приземлення Аманда Нгуєн виступила з промовою.

"Жодна мрія не буває надто шаленою. Це був найнеймовірніший досвід у моєму житті - опинитися там, побачити таку неосяжну темряву в космосі та подивитися на нашу планету зверху", - сказала вона.

Кеті Перрі побувала у космосі (скріншот)

"Я хочу, аби кожен зміг відчути таке, і що вона ніколи не забуде цей день", - додала Гейл Кінг.

Під час повернення Кеті Перрі заспівала "What a Wonderful World".