Дженніфер Лопес та Бен Аффлек возз'єдналися через рік після розставання (фото)

Вівторок 07 жовтня 2025 10:49
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек возз'єдналися через рік після розставання (фото) Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Через рік після розставання колишнє голлівудське подружжя - Дженніфер Лопес і Бен Аффлек - знову з’явилося разом на публіці. Вони зустрілися на прем’єрі нового мюзиклу "Поцілунок Жінки-павука" у Нью-Йорку, де співачка виконала головну роль, а її ексчоловік виступив продюсером.

Неочікуване возз'єднання

56-річна Джей Ло вразила глядачів ефектною скульптурною сукнею з колекції Harris Reed Spring 2026, тоді як 53-річний Аффлек несподівано приєднався до події, щоб підтримати колишню дружину.

На фото з червоної доріжки пара виглядала спокійно й навіть тепло спілкувалася.

Аффлек активно взаємодіяв із пресою, розповідаючи про виробництво фільму через свою компанію Artist Equity, засновану спільно з Меттом Деймоном.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек возз'єдналися через рік після розставання (фото)Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Під час свого виступу на сцені актриса подякувала колишньому чоловікові за підтримку у створенні фільму.

"Дуже дякую всім, хто був тут сьогодні ввечері. Дякую, Бене, цей фільм не був би знятий без тебе і без Artist Equity", - заявила співачка перед публікою.

Зірка також поділилася, що саме цей сценарій став для неї натхненням і шансом повернутися до великих кіноролей.

"Я прочитала сценарій, якщо ви знаєте, я лежала в ліжку і була просто приголомшена. Я просто думала: "Невже це може відбуватися прямо зараз? Я співаю, танцюю, граю. Я стаю кінозіркою Голлівуду старого часу", - розповіла виконавиця.

Попри розлучення у 2024 році, Джей Ло неодноразово визнавала важливість ролі Аффлека у своїй кар’єрі.

"Якби не Бен, фільм би не зняли. І я завжди буду віддавати йому цю заслугу", - зазначила співачка в інтерв’ю для TODAY.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек возз'єдналися через рік після розставання (фото)Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Вона також додала, що життєві зміни - це частина шляху, і головне вміти приймати їх без болю.

"Буває, треба просто рухатися далі", - сказала Дженніфер, коментуючи розрив.

Зірка зізналася, що робота над "Поцілунком Жінки-павука" стала для неї своєрідною терапією після складного періоду.

"Це смішно - фільм про втечу від реальності, але саме він допоміг мені пережити важкий період. Мистецтво рятує нас у найтемніші моменти життя", - сказала вона.

В інтерв’ю для CBS News Sunday Morning акторка додала, що цей проєкт дозволив їй знайти внутрішню рівновагу.

"Це був справді важкий час. Я була щаслива на майданчику, але поверталася додому й думала: як мені з цим змиритися?" - зізналася Лопес.

Що відомо про фільм "Поцілунок Жінки-павука"

Новий "Поцілунок Жінки-павука" - це переосмислення культового бродвейського мюзиклу Кандера, Ебба та Терренса МакНеллі. Режисером виступив Білл Кондон ("Чикаго"), а партнерами Лопес стали Дієго Луна та Тонатіу.

Прем’єра вже отримала позитивні відгуки на кінофестивалі Sundance 2025.

Все про роман Лопес та Аффлека

Роман Джей Ло та Аффлека розпочався ще у 2002 році - пара познайомилася на зйомках фільму Gigli й швидко стала улюбленцями Голлівуду.

Після розриву заручин у 2004-му вони створили власні сім’ї, але через 17 років - у 2021-му - знову зійшлися.

У 2022 році відбулося їхнє весілля в Лас-Вегасі, а пізніше - розкішна церемонія в Джорджії.

Та вже у 2024 році подружжя оголосило про розлучення через "непримиренні розбіжності".

Попри це, їхнє останнє спільне фото з прем’єри доводить: теплі стосунки залишилися.

