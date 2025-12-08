Кеті Перрі офіційно підтвердила роман із Джастіном Трюдо: перше спільне фото пари

Американська поп-зірка Кеті Перрі вперше публічно підтвердила роман із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Співачка опублікувала у соцмережах серію спільних фото з політиком під час їхньої подорожі Японією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.
На знімках пара проводить час разом у ресторані, музеї, а також робить спільні селфі.
Публікація швидко зібрала понад 340 тисяч уподобань. У коментарях користувачі найбільше обговорювали саме присутність Трюдо на фото та помітну близькість між ним і артисткою.
Наразі Кеті Перрі перебуває у світовому турі Lifetimes, і, як видно з публікацій, її супроводжує особливий гість.
Водночас Джастін Трюдо під час перебування в Японії також провів офіційну зустріч із колишнім прем’єр-міністром країни Фуміо Кішідою - на заході його супроводжувала Перрі.
Японський політик поділився спільним фото у своєму Instagram.
Чутки про роман зірки та канадського політика ширилися ще з липня. Тоді таблоїд TMZ опублікував відео, на якому Перрі та Трюдо разом вечеряли в ресторані.
Через кілька місяців їх помітили в Парижі після концерту співачки, коли вони залишали кабаре Crazy Horse.
У листопаді пару знову зафіксували папараці під час відпочинку на розкішній яхті.
Нагадаємо, Джастін Трюдо розлучився із Софі Грегуар у 2023 році - у пари троє дітей.
Кеті Перрі у липні минулого року оголосила про розрив із актором Орландо Блумом, з яким виховує доньку Дейзі.
