Кеті Перрі та Джастін Трюдо вперше підтвердили свій роман (відео)

41-річна співачка Кеті Перрі та 53-річний колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше з’явилися на публіці разом, підтвердивши чутки про свій роман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TMZ .

За даними видання, закохані відвідали відоме паризьке кабаре Crazy Horse, де святкували день народження виконавиці хіта Dark Horse.

Після вистави папараці зафіксували, як Перрі та Трюдо виходять із будівлі, тримаючись за руки та усміхаючись одне одному.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — avs (@favspopculture) October 26, 2025

Для вечора у французькій столиці Кеті обрала яскраву червону сукню, тоді як Трюдо віддав перевагу стриманому чорному образу.

never thought katy perry & justin trudeau will actually look good together pic.twitter.com/KP7OCm2ZO2 — kanishk (@kaxishk) October 26, 2025

Чутки про роман

Говорити про стосунки Перрі та Трюдо почали ще влітку, коли їх вперше помітили на побаченні в Монреалі.

Пізніше, у вересні, їх сфотографували на яхті біля Санта-Барбари - тоді пара не приховувала ніжності, обіймаючись і цілуючись.

На той момент Кеті вже була вільною: у червні співачка розійшлася зі своїм колишнім нареченим Орландо Блумом.

Трюдо ж у 2023 році офіційно розлучився зі своєю дружиною Софі Грегуар після 18 років шлюбу.

Інсайдери People стверджують, що ініціатором роману став саме політик.

"Він навіть прилетів до Каліфорнії, щоб побачитися з нею під час перерви в турі. У них легко встановлюється зв'язок. Вона вважає його привабливим. Він дуже шанобливо до неї ставиться", - повідомило джерело видання.

Джастін Трюдо (фото: Getty Images)

Нині співачка активно гастролює з туром Lifetimes Tour, присвяченим її новому альбому 143.

Вона вже виступила в Мексиці, США, Канаді та Австралії, а зараз продовжує світове турне.

Цікаво, що саме на одному з її концертів у Монреалі Трюдо вперше з’явився серед глядачів - тоді квитки на виступ були повністю розпродані.