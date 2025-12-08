Кэти Перри официально подтвердила роман с Джастином Трюдо: первое совместное фото пары

Американская поп-звезда Кэти Перри впервые публично подтвердила роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Певица опубликовала в соцсетях серию совместных фото с политиком во время их путешествия по Японии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.
На снимках пара проводит время вместе в ресторане, музее, а также делает совместные селфи.
Публикация быстро собрала более 340 тысяч лайков. В комментариях пользователи больше всего обсуждали именно присутствие Трюдо на фото и заметную близость между ним и артисткой.
Сейчас Кэти Перри находится в мировом туре Lifetimes, и, как видно из публикаций, ее сопровождает особый гость.
В то же время Джастин Трюдо во время пребывания в Японии также провел официальную встречу с бывшим премьер-министром страны Фумио Кишидой - на мероприятии его сопровождала Перри.
Японский политик поделился совместным фото в своем Instagram.
Здорово видеть вас @kishida230. Мы с Кэти были так рады возможности посидеть с вами и Юко. Спасибо тебе, Фумио, за твою дружбу и твою неизменную приверженность как международному порядку, основанному на правилах, так и лучшему будущему для всех. https://t.co/zLEuppHNST- Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 4 декабря 2025 года
Слухи о романе звезды и канадского политика ходили еще с июля. Тогда таблоид TMZ опубликовал видео, на котором Перри и Трюдо вместе ужинали в ресторане.
Через несколько месяцев их заметили в Париже после концерта певицы, когда они покидали кабаре Crazy Horse.
В ноябре пару снова запечатлели папарацци во время отдыха на роскошной яхте.
Напомним, Джастин Трюдо развелся с Софи Грегуар в 2023 году - у пары трое детей.
Кэти Перри в июле прошлого года объявила о разрыве с актером Орландо Блумом, с которым воспитывает дочь Дэйзи.
