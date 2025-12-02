ua en ru
Майлі Сайрус вдруге виходить заміж: як виглядає коштовна обручка (фото)

Вівторок 02 грудня 2025 23:11
UA EN RU
Майлі Сайрус вдруге виходить заміж: як виглядає коштовна обручка (фото) Майлі Сайрус (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Майлі Сайрус заручилася з молодшим на 6 років музикантом Максом Морандом після 4 років стосунків. Артистка засвітила коштовну обручку під час прем'єри фільму "Аватар: Вогонь і Попіл".

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Page Six.

Майлі Сайрус вдруге виходить заміж: що відомо

Підозри про заручини виникли після появи співачки в компанії коханого на червоній доріжці світової прем'єри фільму "Аватар: Вогонь і Попіл" у Лос-Анджелесі 1 грудня.

На заході Сайрус продемонструвала на безіменному пальці дивовижну діамантову каблучку в товстій золотій оправі, яка миттєво привернула увагу фотографів.

На прем'єрі артистка з'явилася у чорній сукні з паєтками зі структурованим корсетом та воланами на спідниці. А Морандо віддав перевагу класичному чорному костюму з білою сорочкою.


Що відомо про обручку Майлі Сайрус

Як з'ясувалося, її створив бренд Jacquie Aiche. Дорогоцінний камінь має подушкоподібну форму і встановлений у масивне 14-каратне золоте кільце.

Пізніше радісну новину підтвердив тато музиканта Ден Морандо. Він опублікував фото з приватного святкування заручин, на яких можна розгледіти каблучку Сайрус, а також щасливу пару в обіймах одне одного.

Закохані офіційно поки заручини не коментували.

Майлі Сайрус заручилася (фото: threads.com/@damorando24)

Що відомо про особисте життя Майлі Сайрус

Це буде другий шлюб співачки. Раніше вона була заміжня за актором Ліамом Гемсвортом з грудня 2018 по січень 2020 року.

Після розлучення у Майлі було кілька романів, зокрема з Кейтлін Картер, а потім з австралійським співаком Коді Сімпсоном.

Про нові стосунки з Морандо вона вперше відкрито заговорила в інтерв'ю British Vogue у 2023 році. Вони познайомилися під час побачення наосліп.

За даними ЗМІ, стосунки зірок почалися у 2021-му. Відтоді вони переросли у міцний союз, який призвів до заручин.

Новини шоу-бізнесу Майли Сайрус Зірки шоу-бізнесу
